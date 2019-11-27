Украина не имеет проблем с проходом в Азовское море, заявил сенатор

"Суда могут проходить. Нет никаких вопросов и проблем. И гражданские суда проходят, и военные корабли могут проходить, но только по правилам, которые в том числе действовали еще до воссоединения Крыма с Россией, в силу ряда объективных причин. Керченский пролив – он мелководный, сложный для прохода, лоцмана надо, порядок и очередность нужны. Если все будут соблюдать эти правила, то и вопросов не будет. Не стоит наводить тень на плетень", - сказал РИА Новости Цеков.