Украина не имеет проблем с проходом в Азовское море, заявил сенатор

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Украина не имеет проблем с проведением своих судов в Азовское море, для этого надо только придерживаться давно устоявшихся правил судоходства в Керченском проливе, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Ранее главы МИД Украины, Эстонии, Литвы и Швеции призвали Россию выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации. Главы МИД также заявили о поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины.
"Суда могут проходить. Нет никаких вопросов и проблем. И гражданские суда проходят, и военные корабли могут проходить, но только по правилам, которые в том числе действовали еще до воссоединения Крыма с Россией, в силу ряда объективных причин. Керченский пролив – он мелководный, сложный для прохода, лоцмана надо, порядок и очередность нужны. Если все будут соблюдать эти правила, то и вопросов не будет. Не стоит наводить тень на плетень", - сказал РИА Новости Цеков.
При этом, по его словам, Россия не позволит Украине превращать Керченский пролив в место для провокаций.
Международно-правовой статус Азовского моря определен договором между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, ратифицированным обеими сторонами в 2004 году. Согласно документу, Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины. Также в 2012 году было заключено соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Статус внутренних вод исключает возможность захода без согласия стран, которым они принадлежат, иностранных военных кораблей.