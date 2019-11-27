Четыре страны обратились к России по поводу доступа к Азовскому морю

"Мы призываем Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства и обеспечить беспрепятственный проход в украинские порты в Азовском море и свободу навигации", — подчеркивается в документе.

В конце прошлого ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря страны, после чего направились из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу военными были задержаны. По словам президента Владимира Путина, инцидент был провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов главы государства.