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РИА Новости

Четыре страны обратились к России по поводу доступа к Азовскому морю

01:02 27.11.2019 (обновлено: 07:02 27.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСудоходство в Керченском проливе
Судоходство в Керченском проливе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Судоходство в Керченском проливе. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Главы МИД Украины, Эстонии, Литвы и Швеции обратились к России с призывом уважать международное право и обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Украины.
Главы внешнеполитических ведомств сделали это заявление в контексте передачи Киеву задержанных в Керченском проливе кораблей.
"Мы призываем Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства и обеспечить беспрепятственный проход в украинские порты в Азовском море и свободу навигации", — подчеркивается в документе.
В конце прошлого ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря страны, после чего направились из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу военными были задержаны. По словам президента Владимира Путина, инцидент был провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов главы государства.
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Нарушивших границу военных 7 сентября передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Позже, 18 ноября, Россия вернула украинской стороне задержанные корабли.
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Ситуация на УкраинеВоенно-морские силы УкраиныМИД УкраиныШвецияЭстонияРоссияЛитваУкраинаВ мире
Популярные комментарии
я думаю можно договариваться: литва и латвия предоставляют коридор в Калининград без всяких проверок для всех граждан России, а мы будем пропускать эти 2 катера и баржу, т.н. "флот украины".
27 ноября, 02:02
Denis Lomovsky
154400013
Обратились не по адресу,переправьте на новый адрес-Украина.
27 ноября, 01:49
mamkin.vladimir2014
79200006
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