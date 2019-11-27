Четыре страны обратились к России по поводу доступа к Азовскому морю

Главы внешнеполитических ведомств сделали это заявление в контексте передачи Киеву задержанных в Керченском проливе кораблей.
"Мы призываем Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства и обеспечить беспрепятственный проход в украинские порты в Азовском море и свободу навигации", — подчеркивается в документе.
В конце прошлого ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря страны, после чего направились из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу военными были задержаны. По словам президента Владимира Путина, инцидент был провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов главы государства.
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Нарушивших границу военных 7 сентября передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Позже, 18 ноября, Россия вернула украинской стороне задержанные корабли.