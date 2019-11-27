Икону "Спас Нерукотворный" доставили во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя - РИА Новости. Икону главного храма Вооруженных сил России "Спас Нерукотворный" в День морской пехоты военно-морского флота встретили во Владивостоке, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"Сегодня, в День морской пехоты военно-морского флота, икона "Спас Нерукотворный" главного храма Вооруженных сил Российской Федерации доставлена из Уссурийска во Владивосток", - сказал Воскресенский.

Икона и ковчег с мощами святых покровителей российского воинства - Андрея Первозванного, адмирала Федора Ушакова, Сергия Радонежского, Георгия Победоносца, Николая Чудотворца, Апостола Петра - сопровождали военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа, которые передали святыню военным морякам во Владивостоке.

Икона представляет собой не только изображение лика Христа, но и сложный киот, поэтому в главную базу Тихоокеанского флота она была доставлена в нескольких контейнерах. В Покровском соборе святыню собрали и установили в центре храма. Приложиться к иконе "Спас Нерукотворный" можно будет с вечера среды. Первую службу у иконы проведет митрополит Владивостокский и Приморский Владимир.