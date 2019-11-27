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Религия и мировоззрение.
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РИА Новости

Икону "Спас Нерукотворный" доставили во Владивосток

10:20 27.11.2019
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© РИА Новости / Сергей СтефановИкона Спаса Нерукотворного в Покровском храме села Лещенка
Икона Спаса Нерукотворного в Покровском храме села Лещенка
© РИА Новости / Сергей Стефанов
ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя - РИА Новости. Икону главного храма Вооруженных сил России "Спас Нерукотворный" в День морской пехоты военно-морского флота встретили во Владивостоке, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
"Сегодня, в День морской пехоты военно-морского флота, икона "Спас Нерукотворный" главного храма Вооруженных сил Российской Федерации доставлена из Уссурийска во Владивосток", - сказал Воскресенский.
Икона и ковчег с мощами святых покровителей российского воинства - Андрея Первозванного, адмирала Федора Ушакова, Сергия Радонежского, Георгия Победоносца, Николая Чудотворца, Апостола Петра - сопровождали военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа, которые передали святыню военным морякам во Владивостоке.
Икона представляет собой не только изображение лика Христа, но и сложный киот, поэтому в главную базу Тихоокеанского флота она была доставлена в нескольких контейнерах. В Покровском соборе святыню собрали и установили в центре храма. Приложиться к иконе "Спас Нерукотворный" можно будет с вечера среды. Первую службу у иконы проведет митрополит Владивостокский и Приморский Владимир.
Планируется, что во Владивостоке икона пробудет до 19 декабря. Свой путь она начала в городе-герое Севастополе, в Херсонесе, где принял крещение князь Владимир, а завершит - в Москве, в главном храме Вооруженных сил в 75-ю годовщину Великой Победы.
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Религия и мировоззрение.Георгий ПобедоносецНиколай ЧудотворецСергий РадонежскийНовости - Религия и мировоззрениеФедор УшаковТихоокеанский флот ВМФ РоссииВеликая Отечественная война (1941-1945)МоскваВладивостокрелигияОбщество
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