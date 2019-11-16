Биография Генриха Боровика

Писатель, публицист, драматург, тележурналист Генрих Авиэзерович Боровик родился 16 ноября 1929 года в Минске (Белоруссия) в семье дирижера симфонического оркестра и актрисы. Его родители были среди основателей Пятигорского театра музыкальной комедии.

В 1952 году с отличием окончил Московский институт международных отношений (Университет) МИД России (МГИМО).

С 1952 года работал в редакции журнала "Огонек" сначала техническим секретарем, затем литературным сотрудником, корреспондентом международного отдела, ответственным секретарем редакции, международным обозревателем.

Он одним из первых начал работать на стыке журналистики и литературы. Известность Генриху Боровику принесли его очерки из "горячих точек" – Вьетнама, Китая, Индонезии, Бирмы, – напечатанных в журнале "Огонек".

В 1955 году в библиотеке "Огонек" вышла первая книжка очерков Генриха Боровика о Вьетнаме. Особый успех выпал на долю молодого писателя и журналиста после публикации им в 1960 году в "Огоньке" очерков о революционной Кубе и затем созданной на их основе книги "Повесть о зеленой ящерице".

На основе своих очерков о Кубе Боровик написал сценарий для документального фильма "Пылающий остров", который был снят кинорежиссером-документалистом Романом Карменом.

В 1962 году Генрих Боровик был принят в Союз писателей СССР.

В 1966-1972 годах работал собственным корреспондентом Агентства печати "Новости" (АПН) и "Литературной газеты" в США.

В 1972 году был приглашен ведущим американским журналом "Эсквайр" быть его специальным корреспондентом на съезде Демократической партии США.

В 1972-1982 годах – специальный корреспондент АПН и "Литературной газеты".

С 1982 года по 1985 год – главный редактор журнала "Театр".

В 1985-1987 годах Генрих Боровик был секретарем Союза писателей СССР по международным делам.

В 1987-1992 годах он был председателем Советского комитета защиты мира (Федерации мира и согласия), вице-президентом Всемирного Совета мира. В эти же годы Боровик работал политическим обозревателем Гостелерадио СССР, был автором и ведущим популярных программ "Камера смотрит в мир", "Позиция".

В 1989-1991 годах – народный депутат СССР, член постоянного комитета Верховного Совета СССР по международным делам.

В 1994 году на телеканале "Останкино" как автор проекта, автор сценария и ведущий он создал телесериал "За девять лет до конца войны". Как автор проекта и один из авторов сценария работал над 10-серийным документальным фильмом "Россия в войне – кровь на снегу".

Генрих Боровик внес серьезный творческий вклад в становление телевизионного канала "Культура". Был автором и ведущим просветительской авторской программы "Завещание XX века".

С 2002 года – академик Национальной академии кинематографических искусств и наук.

Генрих Боровик – автор книг "Далеко, далеко", "Ваш специальный корреспондент встретился", "Повесть о Зеленой Ящерице", "Пролог", "Май в Лиссабоне", "Репортаж с фашистской границы", "Момент истины", "Ким Филби" и др.

Он написал пьесы "Мятеж неизвестных", "Человек перед выстрелом", "Три минуты Мартина Гроу", "Интервью в Буэнос-Айросе", "Агент 00" и др.

По его сценариям были сняты художественные фильмы "Незванные гости" (1959) и "На гранатовых островах" (1981), короткометражный фильм "Кубинская новелла" (1962), фильмы-спектакли "Мятеж неизвестных" (1965) и "Интервью в Буэнос-Айресе" (1979), документальные фильмы "Пылающий остров" (1961) "Гость с острова Свободы" (1963), "Двадцатилетие великого подвига" (1965), документальный цикл "Всего дороже" (1981).

В конце 2011 года в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина экспонировалась фотовыставка "Увидеть время" , на которой были представлены снимки Генриха Боровика, сделанные во время его зарубежных поездок.

Генрих Боровик – дважды лауреат Государственной премии СССР (за пьесу "Интервью в Буэнос-Айресе" и за книгу "Пролог"). Лауреат премий Союза писателей СССР имени Алексея Толстого и имени Михаила Кольцова, лауреат премии Союза журналистов имени Воровского, ряда престижных международных журналистских премий, в том числе премии "Золотое перо".

Награжден советскими орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов. Удостоен российских орденов "За заслуги перед Отечеством" III (1999) и IV (2009) степени, медалями.

Генрих Боровик был женат . Его супруга Галина (1932-2013) была преподавателем истории в школе, затем работала на телевидении редактором отдела культуры.

Их дочь Марина (1956 года рождения) - кандидат филологических наук, замужем за Дмитрием Якушкиным – бывшим пресс-секретарем президента РФ Бориса Ельцина.