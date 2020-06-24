79-летие Совинформбюро

В 2020 году свое 79-летие отмечает Совинформбюро – родоначальник плеяды крупнейших отечественных информационных агентств, в разные годы представлявших Россию на международной арене. От Совинформбюро ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства – Агентство печати "Новости", РИА Новости и, наконец, МИА "Россия сегодня".

Совинформбюро (1941-1961)

"От Советского информбюро". Эти слова, звучавшие из радиоприемников, заставляли слушателей ловить каждое слово – долгое время так начинались сообщения обо всех трагических и героических событиях в жизни страны.

Советское информационное бюро было создано уже через два дня после начала Великой Отечественной войны. Его главной задачей стало круглосуточное освещение хода боевых действий. Миллионам советских людей и антифашистам в других странах нужно было рассказывать об обстановке на фронтах, разъяснять цели Москвы, вселять надежду и веру в то, что нацистские полчища будут разгромлены.

Сводки Совинформбюро нельзя представить без Юрия Левитана – голоса целого поколения.

Агентство печати "Новости" (1961-1990)

Агентство печати "Новости" (АПН) молниеносно завоевало авторитет и репутацию главного информационно-публицистического органа, занимавшегося освещением общественной жизни в Советском Союзе и информированием жителей страны о том, как живет остальной мир. Упор в ежедневной деятельности агентства был сделан на объективность и правдивость, расширение международных связей, создание позитивного имиджа СССР в ближнем и дальнем зарубежье.

Свой вклад в работу АПН внесли многие известные журналисты:

— Писатель, публицист, драматург, тележурналист, сотрудник АПН (1966-1991 гг.) Генрих Авиэзерович Боровик Писатель, публицист, драматург, тележурналист, сотрудник АПН (1966-1991 гг.) Генрих Авиэзерович Боровик — Журналист, дипломат, политический и общественный деятель, председатель правления АПН (1986-1988 гг.) Валентин Михайлович Фалин (1926-2018) Журналист, дипломат, политический и общественный деятель, председатель правления АПН (1986-1988 гг.) Валентин Михайлович Фалин (1926-2018) — Журналист и телеведущий, писатель, сотрудник АПН (1961-1970 гг.) Журналист и телеведущий, писатель, сотрудник АПН (1961-1970 гг.) Владимир Владимирович Познер — Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, сотрудник АПН, Информационного агентства "Новости" и РИА Новости (1986-1996 гг.) Алексей Константинович Волин Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, сотрудник АПН, Информационного агентства "Новости" и РИА Новости (1986-1996 гг.) Алексей Константинович Волин — Советский и российский теле- и радиоведущий, диктор, журналист, сотрудник АПН (1973-1987 гг.) Владимир Кириллович Молчанов Советский и российский теле- и радиоведущий, диктор, журналист, сотрудник АПН (1973-1987 гг.) Владимир Кириллович Молчанов — Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Владимир Юрьевич Вяткин Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Владимир Юрьевич Вяткин — Журналист, советский государственный деятель, председатель Госкомитета СССР по печати (1989-1990 гг.), сотрудник Совинформбюро (1956-1961 гг.), сотрудник АПН (1961-1980 гг.) Николай Иванович Ефимов Журналист, советский государственный деятель, председатель Госкомитета СССР по печати (1989-1990 гг.), сотрудник Совинформбюро (1956-1961 гг.), сотрудник АПН (1961-1980 гг.) Николай Иванович Ефимов — Журналист и политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ им. Ломоносова, сотрудник АПН (1976-1988 гг.) Виталий Товиевич Третьяков. Журналист и политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ им. Ломоносова, сотрудник АПН (1976-1988 гг.) Виталий Товиевич Третьяков.

Информационное агентство "Новости" (1990-1991)

В 1990 году было создано Информационное агентство "Новости" (ИАН). В задачи ИАН входили подготовка и распространение в СССР и за рубежом печатных, теле- и радиоматериалов; изучение общественного мнения в стране и за рубежом по вопросам внешней и внутренней политики СССР. В ИАН был создан компьютерный банк данных, содержавший первоначально более 250 тысяч единиц документов.

РИА Новости (1991-2013)

Современная история российских СМИ устойчиво ассоциируется с РИА Новости. В своей работе агентство одним из первых стало использовать инновационные подходы к журналистике. Медиагруппа внедряла новые форматы предоставления контента и расширяла спектр мультимедийных платформ.

РИА Новости являлось национальным хост-агентством и фотопулом XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи . Данный статус был присвоен Международным олимпийским комитетом. Стоит отметить, статус хост-агентства Олимпиады впервые был присвоен российскому СМИ.

МИА "Россия сегодня" (2013 – настоящее время)

Международная медиагруппа "Россия сегодня" создана 9 декабря 2013 года на базе РИА Новости и Государственной иновещательной компании "Голос России".

Миссия МИА "Россия сегодня" – оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события, включая те, о которых другие молчат.

Медиагруппа прочно заняла лидирующие позиции как в России, так и за ее пределами, поступательно расширяя географию влияния по всему миру, развивая систему информационных хабов и предлагая аудитории информационный контент в различных современных форматах более чем на 30 языках мира.

МИА "Россия сегодня" объединяет радиовещание, новостные ленты на русском, английском, испанском, арабском, китайском и фарси, информационные порталы на десятках языках, мультимедийные международные пресс-центры, производство и распространение фотоконтента и инфографики, информационные продукты в социальных сетях и производство контента для мобильных приложений. Главная ценность медиагруппы – богатые традиции и уникальные творческие и профессиональные ресурсы.