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РИА Новости

Путин поздравил Генриха Боровика с 90-летним юбилеем

11:21 16.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем журналиста-международника Генриха Боровика, отметив, что его работы и сегодня служат эталоном профессионального мастерства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Вас по праву считают выдающимся представителем отечественного журналистского сообщества, деятельным, широко образованным, увлеченным человеком. Ваши яркие, талантливые репортажи из "горячих" точек планеты, рассказывающие о событиях, изменивших мир, интервью с известными писателями, политиками, литературные проекты всегда вызывали огромный, неподдельный интерес. Они и сегодня служат подлинным эталоном профессионального мастерства", - говорится в телеграмме.
Президент пожелал журналисту здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.
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Биография Генриха Боровика
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Генрих БоровикВладимир ПутинРоссияОбщество
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