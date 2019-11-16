Путин поздравил Генриха Боровика с 90-летним юбилеем

"Вас по праву считают выдающимся представителем отечественного журналистского сообщества, деятельным, широко образованным, увлеченным человеком. Ваши яркие, талантливые репортажи из "горячих" точек планеты, рассказывающие о событиях, изменивших мир, интервью с известными писателями, политиками, литературные проекты всегда вызывали огромный, неподдельный интерес. Они и сегодня служат подлинным эталоном профессионального мастерства", - говорится в телеграмме.