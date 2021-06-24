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Мишустин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Мишустин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021
Мишустин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием основания агентства, отметив, что контент агентства отличается независимостью,... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T09:35
2021-06-24T09:37
80-летие миа "россия сегодня"
россия
миа "россия сегодня"
валентин фалин
константин симонов (политолог)
генрих боровик
совинформбюро
риа новости
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием основания агентства, отметив, что контент агентства отличается независимостью, объективностью, точностью, оперативным и взвешенным освещением событий.В поздравительной телеграмме он напомнил, что 80 лет назад в прямом эфире впервые прозвучал голос легендарного диктора Юрия Левитана, который сообщал о последних событиях с фронтов Великой Отечественной войны, так начинался большой профессиональный путь - от "Совинформбюро" до МИА "Россия сегодня".Мишустин отметил, что в разные времена историю агентства создавали яркие талантливые писатели, поэты, публицисты и журналисты: глазами Константина Симонова, Михаила Шолохова, Валентина Фалина, Генриха Боровика, Владимира Познера, Владимира Вяткина, Виталия Третьякова миллионы людей видели мир. Менялись названия агентства, но неизменными оставались его уникальные традиции, добавил премьер.Глава правительства отметил, что МИА "Россия сегодня" - это крупнейшая международная медиагруппа, ежедневно здесь создаются современный информационный продукт и услуги: тематические новостные ленты, информационные порталы, мультимедийные пресс-центры и телемосты, производство и распространение фотоконтента и инфографики, платформы в соцсетях и мобильные приложения."Ваш контент отличается независимостью, объективностью, точностью, оперативным и взвешенным освещением событий. Все это определило лидирующие позиции медиагруппы по цитируемости не только в российских и зарубежных СМИ, но также в социальных сетях и блогосфере", - говорится в телеграмме Мишустина.Успех МИА "Россия сегодня" - это большая работа высокопрофессионального коллектива, редакторов, корреспондентов, фотожурналистов, которые ежедневно выходят в эфир и виртуальной пространство, рассказывают миллионам людей о самых важных событиях, происходящих в стране и мире, подчеркнул премьер."Желаю вам новых творческих успехов, вдохновения, крепкого здоровья и всего наилучшего", - говорится в поздравлении.
https://ria.ru/20210624/putin-1738362275.html
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80-летие миа "россия сегодня", россия, миа "россия сегодня", валентин фалин, константин симонов (политолог), генрих боровик, совинформбюро, риа новости, общество
Мишустин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
09:35 24.06.2021 (обновлено: 09:37 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк

Мишустин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием основания агентства

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием основания агентства, отметив, что контент агентства отличается независимостью, объективностью, точностью, оперативным и взвешенным освещением событий.
В поздравительной телеграмме он напомнил, что 80 лет назад в прямом эфире впервые прозвучал голос легендарного диктора Юрия Левитана, который сообщал о последних событиях с фронтов Великой Отечественной войны, так начинался большой профессиональный путь - от "Совинформбюро" до МИА "Россия сегодня".
Мишустин отметил, что в разные времена историю агентства создавали яркие талантливые писатели, поэты, публицисты и журналисты: глазами Константина Симонова, Михаила Шолохова, Валентина Фалина, Генриха Боровика, Владимира Познера, Владимира Вяткина, Виталия Третьякова миллионы людей видели мир. Менялись названия агентства, но неизменными оставались его уникальные традиции, добавил премьер.
Глава правительства отметил, что МИА "Россия сегодня" - это крупнейшая международная медиагруппа, ежедневно здесь создаются современный информационный продукт и услуги: тематические новостные ленты, информационные порталы, мультимедийные пресс-центры и телемосты, производство и распространение фотоконтента и инфографики, платформы в соцсетях и мобильные приложения.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 09:04
Путин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
"Ваш контент отличается независимостью, объективностью, точностью, оперативным и взвешенным освещением событий. Все это определило лидирующие позиции медиагруппы по цитируемости не только в российских и зарубежных СМИ, но также в социальных сетях и блогосфере", - говорится в телеграмме Мишустина.
Успех МИА "Россия сегодня" - это большая работа высокопрофессионального коллектива, редакторов, корреспондентов, фотожурналистов, которые ежедневно выходят в эфир и виртуальной пространство, рассказывают миллионам людей о самых важных событиях, происходящих в стране и мире, подчеркнул премьер.
"Желаю вам новых творческих успехов, вдохновения, крепкого здоровья и всего наилучшего", - говорится в поздравлении.
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