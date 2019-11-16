Дмитрий Медведев поздравил журналиста Генриха Боровика с 90-летием

"Долгие годы Вы находились в эпицентре главных мировых событий, смело отправлялись в "горячие точки", чтобы максимально подробно рассказать о происходящем. И всегда демонстрировали профессионализм и твердость, умение мастерски расставлять акценты и заострять внимание на самых непростых вопросах", - говорится в сообщении.

Медведев подчеркнул, что Боровик отдал всю жизнь журналистике и стал одним из самых известных публицистов в стране.

"Ваши очерки и интервью, фильмы и телепередачи, книги и пьесы отличаются особой авторской интонацией и всегда вызывают широкий резонанс... Своими материалами Вы сумели доказать: люди могут быть созвучны друг другу, даже если их разделяют политические убеждения и железный занавес", - добавил премьер-министр.

Медведев отметил, что среди собеседников журналиста были многие политики и писатели, оказавшие огромное влияние на ход истории XX века. По его словам, миллионам читателей и зрителей репортажи Боровика помогали получать информацию не только "из первых рук", но и "из первых уст".