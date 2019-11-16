Дмитрий Медведев поздравил журналиста Генриха Боровика с 90-летием

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 90-летием журналиста-международника Генриха Боровика, отметив, что тот всегда демонстрировал профессионализм и твердость, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Долгие годы Вы находились в эпицентре главных мировых событий, смело отправлялись в "горячие точки", чтобы максимально подробно рассказать о происходящем. И всегда демонстрировали профессионализм и твердость, умение мастерски расставлять акценты и заострять внимание на самых непростых вопросах", - говорится в сообщении.
Медведев подчеркнул, что Боровик отдал всю жизнь журналистике и стал одним из самых известных публицистов в стране.
"Ваши очерки и интервью, фильмы и телепередачи, книги и пьесы отличаются особой авторской интонацией и всегда вызывают широкий резонанс... Своими материалами Вы сумели доказать: люди могут быть созвучны друг другу, даже если их разделяют политические убеждения и железный занавес", - добавил премьер-министр.
Медведев отметил, что среди собеседников журналиста были многие политики и писатели, оказавшие огромное влияние на ход истории XX века. По его словам, миллионам читателей и зрителей репортажи Боровика помогали получать информацию не только "из первых рук", но и "из первых уст".
Писатель, публицист, драматург, тележурналист Генрих Авиэзерович Боровик родился 16 ноября 1929 года в Минске (Белоруссия). Он дважды лауреат Государственной премии СССР (за пьесу "Интервью в Буэнос-Айресе" и за книгу "Пролог"). Лауреат премий Союза писателей СССР имени Алексея Толстого и имени Михаила Кольцова, лауреат премии Союза журналистов имени Воровского, ряда престижных международных журналистских премий, в том числе премии "Золотое перо".
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