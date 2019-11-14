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РИА Новости

Орал, выпил – в тюрьму? Как относятся к туристам-дебоширам в разных странах

08:00 14.11.2019 (обновлено: 15:04 14.11.2019)
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© AFP 2019 / Fethi BelaidСотрудник полиции на пляже отеля курорта Эль-Кантауи в Тунисе
Сотрудник полиции на пляже отеля курорта Эль-Кантауи в Тунисе
© AFP 2019 / Fethi Belaid
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Драка, мат, разлитый по автобусу алкоголь и разбросанная еда — трансфер из аэропорта в отель может оказаться и таким. Сопровождая группу, где есть турист-хулиган, гиды, как правило, стараются обойтись без помощи полиции. О том, как буянят туристы на отдыхе, что им за это грозит и как вести себя попутчикам, — в материале РИА Новости.

Пожалейте пьяного туриста

"Пьяный в течение двух часов изводит весь автобус: бьет взрослых, кидает остатки еды в детей. Я не из робкого десятка, но мне реально страшно", — так начинается рассказ сотрудницы турагентства об одном трансфере в Турции. Нетрезвого пассажира пытались сдержать другие отдыхающие, полицию никто не вызывал, в итоге агрессивного россиянина высадили из автобуса, не доехав до отеля.
Вице-президент Российской ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Марина Кресова подчеркнула, что при любом нарушении общественного порядка гиду нужно обращаться в правоохранительные органы. При этом она отметила, что серьезных, вопиющих случаев ни у нее, ни у коллег не было. Случалось, что иностранец не рассчитывал свои силы при употреблении алкоголя, но до вызова полиции не доходило.
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"Дебоширят у нас крайне редко, — подтверждает Карим Агди, гид-экскурсовод по Марокко. — Мы решаем проблему самостоятельно, на месте, так как вызов полиции приведет к очень неприятным последствиям для туриста". Правда, эксперт уточняет: он никогда не сталкивался с тем, что путешественник в группе угрожает своим соседям.

Вызывать или нет

По словам руководителя правовой службы АТОР Надежды Еремеевой, отказ от вызова полиции может в дальнейшем добавить гидам и туроператорам проблем.
"В моей практике был случай, когда две очень обеспеченные туристки настолько по-хамски и неадекватно вели себя с личным водителем, что тот позвонил в принимающую компанию и пригрозил сдать клиенток в полицию, — рассказывает Надежда. — Путешественниц пожалели, водителя поменяли. Вернувшись в Россию, они написали претензию к туркомпании и пошли в суд". Так как принимающая сторона в полицию не обращалась, россиянки выиграли дело, письменные жалобы на их поведение компании не помогли.
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По словам эксперта, если действия хулигана несут угрозу здоровью попутчиков (а туроператор должен обеспечивать безопасность), сопровождающий обязан вызвать полицию.

В черном списке значится

Отельеры, как правило, реже жалеют дебоширов и чаще обращаются в правоохранительные органы, чем сотрудники турфирм, но тоже далеко не всегда. Как показал опрос, проведенный сервисом аренды жилья, 60 процентов хозяев предпочитают выгнать буйных постояльцев, занести их в черный список, и лишь треть вызывает полицию.
"Хулиганы, которых выселяют из отелей, как правило, не обращаются в суд, — поясняет Надежда Ефремова. — Нарушение правил проживания в гостинице, общественного порядка всегда подкреплено внутренними актами. Отель может подтвердить правомерность своих действий".
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Черные списки составляют даже отдельные города и курорты. Так, в испанский Бенидорм не пустят туристов, замеченных в "непристойном поведении и в оскорблении других туристов или местных жителей". Самым агрессивным могут закрыть въезд в страну.

Решить дело деньгами

Чтобы избежать наказания за неадекватное поведение, возмутители спокойствия нередко пытаются решить конфликт выплатой компенсаций.
Недавно на Бали пьяный австралийский турист ударил бармена и охранника по лицу, беспокоил других гостей. Конфликт произошел из-за того, что подвыпившему иностранцу отказали в очередном коктейле. В итоге, как сообщает Daily Mail, "жертвы отозвали свои жалобы на туриста после того, как он согласился оплатить их лечение и предложил мировое соглашение".
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Россиянин, который залез на крышу популярного бара в Паттайе и провалился в кухню, также решил дело деньгами: "Когда упавший немного протрезвел, он согласился оплатить ремонт кровли и потолка и ушел, так и не объяснив, зачем оказался на крыше".

Дебош дебошу — рознь

Конечно, такое возможно только в случае хулиганства, более тяжкие преступления грозят туристам тюрьмой или депортацией.
Например, в Сингапуре новозеландку, к которой ее семья вызвала полицию из-за неадекватного поведения, приговорили к 26 неделям заключения. Во время задержания она вела себя шумно, выкрикивала оскорбления в адрес родственников и билась головой в окно автомобиля, а потом и вовсе укусила сотрудницу правоохранительных органов.
Надежда Ефремова напомнила историю, случившуюся во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Фанаты одной команды подрались с болельщиками из другой страны. Несмотря на то что отношение к гостям мундиаля в России было очень лояльным, дебоширов депортировали, а на родине — запретили посещать спортивные мероприятия.
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О том, что дебош в самолете обходится крайне дорого, знают практически все. За буйство на борту туристам грозит не только попадание в черные списки, но и уголовное преследование, большие штрафы и тюрьма.
Эксперты советуют: если есть желание подебоширить, отправляйтесь в специальный отель в Турции. Там делать это можно абсолютно легально.
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