Орал, выпил – в тюрьму? Как относятся к туристам-дебоширам в разных странах

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Драка, мат, разлитый по автобусу алкоголь и разбросанная еда — трансфер из аэропорта в отель может оказаться и таким. Сопровождая группу, где есть турист-хулиган, гиды, как правило, стараются обойтись без помощи полиции. О том, как буянят туристы на отдыхе, что им за это грозит и как вести себя попутчикам, — в материале РИА Новости.

Пожалейте пьяного туриста

"Пьяный в течение двух часов изводит весь автобус: бьет взрослых, кидает остатки еды в детей. Я не из робкого десятка, но мне реально страшно", — так начинается рассказ сотрудницы турагентства об одном трансфере в Турции. Нетрезвого пассажира пытались сдержать другие отдыхающие, полицию никто не вызывал, в итоге агрессивного россиянина высадили из автобуса, не доехав до отеля.

Вице-президент Российской ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Марина Кресова подчеркнула, что при любом нарушении общественного порядка гиду нужно обращаться в правоохранительные органы. При этом она отметила, что серьезных, вопиющих случаев ни у нее, ни у коллег не было. Случалось, что иностранец не рассчитывал свои силы при употреблении алкоголя, но до вызова полиции не доходило.

"Дебоширят у нас крайне редко, — подтверждает Карим Агди, гид-экскурсовод по Марокко. — Мы решаем проблему самостоятельно, на месте, так как вызов полиции приведет к очень неприятным последствиям для туриста". Правда, эксперт уточняет: он никогда не сталкивался с тем, что путешественник в группе угрожает своим соседям.

Вызывать или нет

По словам руководителя правовой службы АТОР Надежды Еремеевой, отказ от вызова полиции может в дальнейшем добавить гидам и туроператорам проблем.

"В моей практике был случай, когда две очень обеспеченные туристки настолько по-хамски и неадекватно вели себя с личным водителем, что тот позвонил в принимающую компанию и пригрозил сдать клиенток в полицию, — рассказывает Надежда. — Путешественниц пожалели, водителя поменяли. Вернувшись в Россию, они написали претензию к туркомпании и пошли в суд". Так как принимающая сторона в полицию не обращалась, россиянки выиграли дело, письменные жалобы на их поведение компании не помогли.

По словам эксперта, если действия хулигана несут угрозу здоровью попутчиков (а туроператор должен обеспечивать безопасность), сопровождающий обязан вызвать полицию.

В черном списке значится

Отельеры, как правило, реже жалеют дебоширов и чаще обращаются в правоохранительные органы, чем сотрудники турфирм, но тоже далеко не всегда. Как показал опрос, проведенный сервисом аренды жилья, 60 процентов хозяев предпочитают выгнать буйных постояльцев, занести их в черный список, и лишь треть вызывает полицию.

"Хулиганы, которых выселяют из отелей, как правило, не обращаются в суд, — поясняет Надежда Ефремова. — Нарушение правил проживания в гостинице, общественного порядка всегда подкреплено внутренними актами. Отель может подтвердить правомерность своих действий".

Черные списки составляют даже отдельные города курорты . Так, в испанский Бенидорм не пустят туристов, замеченных в "непристойном поведении и в оскорблении других туристов или местных жителей". Самым агрессивным могут закрыть въезд в страну.

Решить дело деньгами

Чтобы избежать наказания за неадекватное поведение, возмутители спокойствия нередко пытаются решить конфликт выплатой компенсаций.

Недавно на Бали пьяный австралийский турист ударил бармена и охранника по лицу, беспокоил других гостей. Конфликт произошел из-за того, что подвыпившему иностранцу отказали в очередном коктейле. В итоге, как сообщает Daily Mail, "жертвы отозвали свои жалобы на туриста после того, как он согласился оплатить их лечение и предложил мировое соглашение".

Россиянин, который залез на крышу популярного бара в Паттайе и провалился в кухню, также решил дело деньгами: "Когда упавший немного протрезвел, он согласился оплатить ремонт кровли и потолка и ушел, так и не объяснив, зачем оказался на крыше".

Дебош дебошу — рознь

Конечно, такое возможно только в случае хулиганства, более тяжкие преступления грозят туристам тюрьмой или депортацией.

Например, в Сингапуре новозеландку, к которой ее семья вызвала полицию из-за неадекватного поведения, приговорили к 26 неделям заключения. Во время задержания она вела себя шумно, выкрикивала оскорбления в адрес родственников и билась головой в окно автомобиля, а потом и вовсе укусила сотрудницу правоохранительных органов.

Надежда Ефремова напомнила историю, случившуюся во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Фанаты одной команды подрались с болельщиками из другой страны. Несмотря на то что отношение к гостям мундиаля в России было очень лояльным, дебоширов депортировали, а на родине — запретили посещать спортивные мероприятия.

В дни чемпионата Европы-2016 нескольких российских болельщиков выдворили из страны — хозяйки турнира, а троих россиян приговорили к тюремному заключению.

О том, что дебош в самолете обходится крайне дорого, знают практически все. За буйство на борту туристам грозит не только попадание в черные списки, но и уголовное преследование, большие штрафы и тюрьма.