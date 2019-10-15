В Сингапуре туристка укусила сотрудницу полиции и попала в тюрьму

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. В Сингапуре нетрезвая туристка укусила служащую полиции и была приговорена к 26 неделям тюрьмы, В Сингапуре нетрезвая туристка укусила служащую полиции и была приговорена к 26 неделям тюрьмы, сообщает Yahoo News Singapore.

Инцидент произошел еще летом. 27-летняя жительница Новой Зеландии Кэти Кристина Ракич прилетела в Сингапур и поехала в квартиру 24-летней сестры. Туристка была "немного пьяна" и вместе с сестрой и ее бойфрендом отправилась на ужин, где выпила еще пива.

Компания вернулась домой поздно ночью. Началась ссора, и сестра туристки вызвала полицию.

Прибывшие офицеры решили арестовать новозеландку. Раки была несговорчива, по дороге в полицейский участок вела себя шумно, выкрикивала оскорбления в адрес своей семьи и билась головой в окно автомобиля.

На подъезде к отделению задержанная начала впадать в истерику. Сотрудница полиции хотела вывести ее из машины, протянула к ней руки, но новозеландка повернула голову и укусила офицера за предплечье.

Чуть позже, в камере предварительного заключения задержанная ударила еще одну служительницу правопорядка в ухо.

"Укус был серьезным и причинил сильную боль. Обвиняемая не отпускала жертву более десяти секунд", — сказали в прокуратуре.

После этого сотрудница полиции попала в больницу, где ей сделали прививки от столбняка и гепатита. Она также решила начать антиретровирусную терапию.