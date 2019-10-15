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РИА Новости
Туризм

В Сингапуре туристка укусила сотрудницу полиции и попала в тюрьму

22:08 15.10.2019
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© AP Photo / Wong Maye-EПолицейские на улице Сингапура
Полицейские на улице Сингапура
© AP Photo / Wong Maye-E
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. В Сингапуре нетрезвая туристка укусила служащую полиции и была приговорена к 26 неделям тюрьмы, сообщает Yahoo News Singapore.
Инцидент произошел еще летом. 27-летняя жительница Новой Зеландии Кэти Кристина Ракич прилетела в Сингапур и поехала в квартиру 24-летней сестры. Туристка была "немного пьяна" и вместе с сестрой и ее бойфрендом отправилась на ужин, где выпила еще пива.
Компания вернулась домой поздно ночью. Началась ссора, и сестра туристки вызвала полицию.
Прибывшие офицеры решили арестовать новозеландку. Раки была несговорчива, по дороге в полицейский участок вела себя шумно, выкрикивала оскорбления в адрес своей семьи и билась головой в окно автомобиля.
На подъезде к отделению задержанная начала впадать в истерику. Сотрудница полиции хотела вывести ее из машины, протянула к ней руки, но новозеландка повернула голову и укусила офицера за предплечье.
Чуть позже, в камере предварительного заключения задержанная ударила еще одну служительницу правопорядка в ухо.
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"Укус был серьезным и причинил сильную боль. Обвиняемая не отпускала жертву более десяти секунд", — сказали в прокуратуре.
После этого сотрудница полиции попала в больницу, где ей сделали прививки от столбняка и гепатита. Она также решила начать антиретровирусную терапию.
Новозеландку приговорили к 26 неделям тюрьмы. В Сингапуре максимальное наказание за причинение вреда госслужащему достигает семи лет заключения, еще возможны штраф и даже удары палками. Правда, последним способом наказывают только мужчин моложе 50 лет.
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