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РИА Новости

СМИ: в Таиланде пьяный россиянин залез на крышу бара и провалился в кухню

14:34 26.09.2019 (обновлено: 14:39 26.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на город Паттайя
Вид на город Паттайя
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Вид на город Паттайя. Архивное фото
БАНГКОК, 26 сен – РИА Новости. Россиянин, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, залез на крышу популярного бара в таиландском курортном городе Паттайя и провалился в кухню, сообщает в четверг интернет-версия газеты Nation.
Под 30-летним туристом из России провалилась часть крыши бара-ресторана Helter Skelter Bar, и при падении он получил множественные синяки и царапины, так как упал в кухню с оборудованием и утварью, говорится в сообщении газеты.
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Туриста обнаружила владелица заведения, находившаяся в момент его падения в зале. Сначала она решила, что взорвалась электрическая печь, в которой она пекла торт, однако, вбежав в кухню, увидела сидящего на полу мужчину и дыру в потолке. Хозяйка бара немедленно вызвала спасателей, которые оказали россиянину первую помощь. Они же и выяснили его имя и гражданство, сообщает издание.
Однако объяснить, что именно он делал на крыше бара, турист не смог, так как был слишком пьян, говорится в сообщении. По информации газеты, мужчина все время только повторял одну фразу на тайском языке: "Не убивайте меня!".
Когда упавший немного протрезвел, он согласился оплатить ремонт кровли и потолка и ушел, так и не объяснив, зачем оказался на крыше, сообщает Nation.
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