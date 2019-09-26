СМИ: в Таиланде пьяный россиянин залез на крышу бара и провалился в кухню

БАНГКОК, 26 сен – РИА Новости. Россиянин, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, залез на крышу популярного бара в таиландском курортном городе Паттайя и провалился в кухню, сообщает в четверг интернет-версия газеты Россиянин, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, залез на крышу популярного бара в таиландском курортном городе Паттайя и провалился в кухню, сообщает в четверг интернет-версия газеты Nation

Под 30-летним туристом из России провалилась часть крыши бара-ресторана Helter Skelter Bar, и при падении он получил множественные синяки и царапины, так как упал в кухню с оборудованием и утварью, говорится в сообщении газеты.

Туриста обнаружила владелица заведения, находившаяся в момент его падения в зале. Сначала она решила, что взорвалась электрическая печь, в которой она пекла торт, однако, вбежав в кухню, увидела сидящего на полу мужчину и дыру в потолке. Хозяйка бара немедленно вызвала спасателей, которые оказали россиянину первую помощь. Они же и выяснили его имя и гражданство, сообщает издание.

Однако объяснить, что именно он делал на крыше бара, турист не смог, так как был слишком пьян, говорится в сообщении. По информации газеты, мужчина все время только повторял одну фразу на тайском языке: "Не убивайте меня!".