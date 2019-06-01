В Испании популярный курорт составит "черный список" туристов

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Популярный испанский курорт Бенидорм планирует запретить въезд для туристов, игнорирующих правила общественного поведения, Популярный испанский курорт Бенидорм планирует запретить въезд для туристов, игнорирующих правила общественного поведения, сообщает АТОР.

В Бенидорме этим летом всех нарушителей общественного спокойствия, замеченных в непристойном поведении в отелях, барах, на дискотеках и пляжах, в оскорблении других туристов или местных жителей, будут вносить в "черный список".

По словам экспертов, в основном таким поведением отличаются молодые британцы, которые почти еженедельно становятся героями криминальной хроники. В Бенидорме доля туристов из Великобритании в высокий сезон составляет 40-45%,

Пополнять "черный список" будут сами объекты туристической инфраструктуры: соответствующие инструкции уже выданы местным заведениям общепита, гостиницам и больницам.

В "рейтинг" британских дебоширов уже внесены имена тех, кто "отличился" в Бенидорме в прошлом году. Эти данные переданы местным гостиницам и владельцам туристического жилья.