В Испании популярный курорт составит "черный список" туристов

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Популярный испанский курорт Бенидорм планирует запретить въезд для туристов, игнорирующих правила общественного поведения, сообщает АТОР.
В Бенидорме этим летом всех нарушителей общественного спокойствия, замеченных в непристойном поведении в отелях, барах, на дискотеках и пляжах, в оскорблении других туристов или местных жителей, будут вносить в "черный список".
По словам экспертов, в основном таким поведением отличаются молодые британцы, которые почти еженедельно становятся героями криминальной хроники. В Бенидорме доля туристов из Великобритании в высокий сезон составляет 40-45%,
Пополнять "черный список" будут сами объекты туристической инфраструктуры: соответствующие инструкции уже выданы местным заведениям общепита, гостиницам и больницам.
В "рейтинг" британских дебоширов уже внесены имена тех, кто "отличился" в Бенидорме в прошлом году. Эти данные переданы местным гостиницам и владельцам туристического жилья.
По итогам сезона власти Бенидорма рассмотрят список провинившихся: самым отъявленным хулиганам в будущем будет запрещен въезд на курорт. Сведения о дебоширах будут переданы в МИД Испании и пограничным службам, чтобы нежелательные гости не смогли больше приехать в эту страну.