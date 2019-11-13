В Сети опубликовали петицию за отмену взвешивания животных на авиарейсах

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Петицию с требованием законодательно разрешить не взвешивать собак и кошек перед посадкой в самолёт опубликовали на Change.org после истории с толстым котом, которого не пускали в салон на рейсе "Аэрофлота".
Ранее пассажир "Аэрофлота" Михаил Галин написал в соцсети Facebook, что перевозчик потребовал сдать его питомца - кота Виктора - в багаж, так как его вес превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Тогда пассажир прибег к хитрости: при досмотре он показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности. Мили, накопленные за время его участия в программе, будут аннулированы, а счет участника – закрыт, отметили в "Аэрофлоте".
На Change.org опубликована петиция, адресованная в Совет Федерации, Госдуму, "Аэрофлот" и S7.
"Домашние животные имеют право перемещаться со своей семьёй в комфортных условиях. Поэтому важно внести поправку в "Воздушный кодекс Российской Федерации", запретив весовые ограничения для провоза животных в салоне самолёта", - говорится в тексте петиции.
Отмечается, что нет разницы, сколько весит животное, если оно помещается в подходящую по габаритам переноску.
"Какая разница, весит кот 8 или 10 килограммов, какая разница, весит бульдог 7 или 11 килограммов, если он отлично помещается в сумке под впереди стоящим креслом и тихо спит весь полёт. Вес животного не влияет на комфортный полёт пассажиров и самой собаки. Влияют габариты и наличие аллергии", - говорится в петиции.
Пока ее подписали почти 90 человек.