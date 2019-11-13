В Сети опубликовали петицию за отмену взвешивания животных на авиарейсах

"Домашние животные имеют право перемещаться со своей семьёй в комфортных условиях. Поэтому важно внести поправку в "Воздушный кодекс Российской Федерации", запретив весовые ограничения для провоза животных в салоне самолёта", - говорится в тексте петиции.

Отмечается, что нет разницы, сколько весит животное, если оно помещается в подходящую по габаритам переноску.

"Какая разница, весит кот 8 или 10 килограммов, какая разница, весит бульдог 7 или 11 килограммов, если он отлично помещается в сумке под впереди стоящим креслом и тихо спит весь полёт. Вес животного не влияет на комфортный полёт пассажиров и самой собаки. Влияют габариты и наличие аллергии", - говорится в петиции.