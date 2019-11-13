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РИА Новости

В Сети опубликовали петицию за отмену взвешивания животных на авиарейсах

10:00 13.11.2019 (обновлено: 10:30 13.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКот
Кот
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Кот. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Петицию с требованием законодательно разрешить не взвешивать собак и кошек перед посадкой в самолёт опубликовали на Change.org после истории с толстым котом, которого не пускали в салон на рейсе "Аэрофлота".
Ранее пассажир "Аэрофлота" Михаил Галин написал в соцсети Facebook, что перевозчик потребовал сдать его питомца - кота Виктора - в багаж, так как его вес превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Тогда пассажир прибег к хитрости: при досмотре он показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности. Мили, накопленные за время его участия в программе, будут аннулированы, а счет участника – закрыт, отметили в "Аэрофлоте".
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
08:54
В Госдуме предложили "Аэрофлоту" пересмотреть правила перевозки животных
На Change.org опубликована петиция, адресованная в Совет Федерации, Госдуму, "Аэрофлот" и S7.
"Домашние животные имеют право перемещаться со своей семьёй в комфортных условиях. Поэтому важно внести поправку в "Воздушный кодекс Российской Федерации", запретив весовые ограничения для провоза животных в салоне самолёта", - говорится в тексте петиции.
Кот Виктор
Вчера, 21:54
Владелец толстого кота рассказал, почему нарушил правила "Аэрофлота"
Отмечается, что нет разницы, сколько весит животное, если оно помещается в подходящую по габаритам переноску.
"Какая разница, весит кот 8 или 10 килограммов, какая разница, весит бульдог 7 или 11 килограммов, если он отлично помещается в сумке под впереди стоящим креслом и тихо спит весь полёт. Вес животного не влияет на комфортный полёт пассажиров и самой собаки. Влияют габариты и наличие аллергии", - говорится в петиции.
Пока ее подписали почти 90 человек.
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АэрофлотСовет Федерации РФГосдума РФS7 AirlinesОбщество
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