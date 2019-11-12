Пассажира, который не сдал толстого кота в багаж, лишили авиабонусов

Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. "Аэрофлот" исключил из программы лояльности пассажира, который не сдал в багаж кота весом больше восьми килограммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

Сам хозяин кота рассказал в фейсбуке , что летел из Шереметьево во Владивосток, но его не пустили на борт, потому что вес питомца превышал установленные нормативы и его требовалось сдать в багаж. Чтобы избежать этого, молодой человек предъявил при досмотре другого кота — похожего, но меньшего веса. Так ему удалось получить посадочный талон.

После появления этого сообщения "Аэрофлот" провел служебное расследование и выяснил, что пассажир с котом допустил "ряд грубых нарушений": не сдал животное в багаж, на борту вынимал его из переноски, а при регистрации совершил подмену.

"Данная информация подтверждается записью с камер видеонаблюдения: во время прохождения процедуры предполетного досмотра пассажир достал из переноски кота крупного размера, внешне схожего с фотографией, сделанной на борту и опубликованной на странице пассажира в соцсети", — говорится в сообщении пресс-службы.

Авиакомпания усмотрела в этом "целенаправленное нарушение условий договора воздушной перевозки" и исключила пассажира из программы "Аэрофлот Бонус".

"Все мили, накопленные за все время участия в программе, будут аннулированы, а счет участника — закрыт", — заявили в пресс-службе.