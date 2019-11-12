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РИА Новости

Пассажира, который не сдал толстого кота в багаж, лишили авиабонусов

14:30 12.11.2019 (обновлено: 15:07 12.11.2019)
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© Фото : Страница в Facebook Михаила Галина Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
© Фото : Страница в Facebook Михаила Галина
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. "Аэрофлот" исключил из программы лояльности пассажира, который не сдал в багаж кота весом больше восьми килограммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
Сам хозяин кота рассказал в фейсбуке, что летел из Шереметьево во Владивосток, но его не пустили на борт, потому что вес питомца превышал установленные нормативы и его требовалось сдать в багаж. Чтобы избежать этого, молодой человек предъявил при досмотре другого кота — похожего, но меньшего веса. Так ему удалось получить посадочный талон.
После появления этого сообщения "Аэрофлот" провел служебное расследование и выяснил, что пассажир с котом допустил "ряд грубых нарушений": не сдал животное в багаж, на борту вынимал его из переноски, а при регистрации совершил подмену.

"Данная информация подтверждается записью с камер видеонаблюдения: во время прохождения процедуры предполетного досмотра пассажир достал из переноски кота крупного размера, внешне схожего с фотографией, сделанной на борту и опубликованной на странице пассажира в соцсети", — говорится в сообщении пресс-службы.

Авиакомпания усмотрела в этом "целенаправленное нарушение условий договора воздушной перевозки" и исключила пассажира из программы "Аэрофлот Бонус".

"Все мили, накопленные за все время участия в программе, будут аннулированы, а счет участника — закрыт", — заявили в пресс-службе.

Компания также напомнила, что если вес животного вместе с переноской превышает восемь килограммов, то перевозить его разрешается только в багажном отсеке.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмАэрофлотМоскваВладивостокШереметьево (аэропорт)Общество
Популярные комментарии
Вот что бывает когда в отрасли отсутствует конкуренция. Парень ни чего плохого не сделал, а его наказывают за хорошее отношение к животным. Если бы боролись за пассажира, сами бы предложили нормальный выход. А то прикрываются инструкциями, которые сами придумали. В чем проблема, если кот даже 15 кг весит? В бизнесе ручной клади в разы больше. Монополисты не терпят критики.
12 ноября, 15:21
МТМаксим Т
103100010
К людям надо относится по-человечески. Ну, лишили человека честно заработанных бонусов, теперь счастливы?
12 ноября, 15:11
Svinka Ontherun
84001010
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