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РИА Новости

В Ленинградской области пожар вспыхнул рядом с территорией Северной ТЭЦ

14:53 12.11.2019 (обновлено: 15:18 12.11.2019)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в километре от Северной ТЭЦ в Ленобласти, сообщает пресс-служба ПАО "ТГК-1".
Ранее в СМИ писали о пожаре на территории станции, якобы горел ангар.
"В связи с сообщениями в СМИ о пожаре рядом с территорией Северной ТЭЦ ПАО "ТГК-1" информируем, что производственные объекты ПАО "ТГК-1" не связаны с происшествием. Возгорание произошло за пределами территории станции, на расстоянии порядка километра", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, Северная ТЭЦ работает в штатном режиме.
Комментарием МЧС РИА Новости пока не располагает.
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