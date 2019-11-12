В Ленинградской области пожар вспыхнул рядом с территорией Северной ТЭЦ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в километре от Северной ТЭЦ в Ленобласти, сообщает пресс-служба ПАО "ТГК-1".
Ранее в СМИ писали о пожаре на территории станции, якобы горел ангар.
"В связи с сообщениями в СМИ о пожаре рядом с территорией Северной ТЭЦ ПАО "ТГК-1" информируем, что производственные объекты ПАО "ТГК-1" не связаны с происшествием. Возгорание произошло за пределами территории станции, на расстоянии порядка километра", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, Северная ТЭЦ работает в штатном режиме.
Комментарием МЧС РИА Новости пока не располагает.