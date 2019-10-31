Случаи массовой гибели людей в результате пожаров на ж/д транспорте

31 октября 2019 года в Пакистане произошел пожар в поезде, следовавшем из города Карачи в Равалпинди. Причиной возгорания стал взрыв газового баллона, который использовался для приготовления пищи. Пожар охватил три вагона поезда. Погибли 62 человека, десятки получили ранения различной степени тяжести.
27 февраля 2019 года в Каире (Египет) неуправляемый локомотив без машиниста с полным топливным баком на большой скорости въехал на вокзал Рамсис, врезался в пристройку к его зданию и взорвался. В результате возникшего пожара погибли более 20 человек, еще порядка 50 пострадали. Причиной катастрофы стала ссора машинистов двух локомотивов, в результате которой один из них оставил кабину своей набиравшей скорость машины и отправился выяснять отношения с коллегой, преградившим ему путь.
4 мая 2018 года в ЮАР поезд столкнулся с легковым автомобилем и грузовиком на участке между населенными пунктами Хенненман и Крунстад. После столкновения поезд сошел с рельсов и загорелся. Погибли 12 человек, более 180 пострадали.
12 ноября 2017 года в 30 километрах от города Лубуди (Демократическая Республика Конго) на склоне локомотив сошел с рельсов, после чего 11 из 13 вагонов состава, перевозившего легковоспламеняемые товары и топливо, загорелись. В результате железнодорожного инцидента погибли более 30 человек.
25 ноября 2016 года в Иране, в 250 километрах к востоку от Тегерана, столкнулись два пассажирских поезда. Четыре вагона сошли с рельсов, два из них загорелись. Погибли более 40 человек, 103 получили ранения.
14 ноября 2015 года возле восточного города Страсбург во Франции сошел с рельсов высокоскоростной поезд VGV во время его тестового прогона на ветке Париж – Страсбург. Его скорость на момент крушения составляла около 250 километров в час. После того как поезд сошел с рельсов, он загорелся и часть вагонов упала в канал под мостом. Погибли 11 человек, 42 человека получили ранения.
6 июля 2013 года поезд, перевозивший 73 цистерны с нефтью, сошел с рельсов в городе Ляк-Мегантик в 250 километрах от Монреаля (Канада). До аварии поезд находился на стоянке, затем он пришел в движение и, развив высокую скорость, сошел с рельсов. На месте аварии вспыхнул пожар, который перекинулся на близлежащие дома и был потушен только через два дня. В результате катастрофы погибли 47 человек. Огнем был полностью уничтожен центр города.
28 декабря 2013 года пожар произошел в одном из вагонов пассажирского поезда в южном индийском штате Андхра-Прадеш. В момент возгорания в вагоне экспресса, следовавшего из города Нандед в город Бангалор, находились, по разным данным, от 64 до 72 человек. Погибли 26 человек, большинство из них задохнулись от дыма.
9 ноября 2012 года товарный поезд потерпел крушение на северо-западе Мьянмы. В тот момент, когда жители окрестных деревень собрались на месте крушения поезда, чтобы собрать топливо, вспыхнул пожар. Погибли 25 человек, более 40 получили травмы.
22 мая 2012 года на железнодорожной станции Пенуконда, на юго-востоке Индии, пассажирский "Хампи Экспресс", направлявшийся в Бангалор, на полной скорости врезался в товарный поезд. В результате столкновения два вагона экспресса сошли с рельсов и загорелись. Погибли 25 человек, более 40 получили ранения. Большая часть погибших и пострадавших – рабочие, направлявшиеся на заработки в Бангалор.
19 февраля 2007 года в поезде, следовавшем из столицы Индии в Пакистан, возник пожар. Погибли 64 человека. Инцидент произошел недалеко от железнодорожной станции Деевана (Deewana), находящейся в 80 километрах к северу от Нью-Дели.
21 августа 2006 года два поезда, следовавшие в одном направлении, столкнулись в египетском городе Кальюб. Один из поездов следовал из провинции Аль-Мансура в Каир, второй – по маршруту Бенха – Каир. В результате, оба состава сошли с рельсов, четыре вагона перевернулись, возник сильный пожар. В результате катастрофы погибли 57 человек, 168 были госпитализированы с травмами и ожогами.
22 апреля 2004 года в Северной Корее на станции Йончхон (провинция Пхенан-Пукто) столкнулись два поезда, перевозившие сжиженный газ и нефть. В результате взрыва погиб 161 и получили ранения свыше 1300 человек, были полностью разрушены 1850 домов, частично – 6350 построек.
18 февраля 2004 года в иранской провинции Хорасан в одном из вагонов товарного поезда произошел взрыв, после чего поезд пришел в движение и докатился до следующей станции. Из-за вспыхнувшего пожара произошел еще один мощный взрыв, в результате которого погибли жители расположенного рядом со станцией города Нишапур, пожарные и спасатели. В результате катастрофы погибли около 350 человек, 400 получили ранения.
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