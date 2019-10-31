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РИА Новости

В Пакистане число погибших при пожаре в поезде выросло до 62 человек

08:21 31.10.2019 (обновлено: 09:43 31.10.2019)
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© REUTERS / STRINGERПоследствия пожара в поезде в пакистанской провинции Пенджаб
Последствия пожара в поезде в пакистанской провинции Пенджаб
© REUTERS / STRINGER
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 окт — РИА Новости. Число жертв пожара в поезде в пакистанской провинции Пенджаб достигло 62 человек, десятки получили ранения, передает телеканал Geo TV со ссылкой на представителя местной полиции.
Ранее сообщалось о 40 погибших.
Поезд направлялся из Карачи в Равалпинди. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона, который использовали для приготовления пищи. Как рассказывают очевидцы, пламя охватило три вагона.
По словам министра железных дорог Шейха Рашида, больше всего людей погибло при попытке спрыгнуть с горящего поезда на ходу.
Пока что удалось опознать лишь часть погибших. У некоторых из них ожоги настолько сильны, что установить личность не представляется возможным, пояснили медики.
Другие обстоятельства происшествия устанавливаются. Движение на железной дороге планируется восстановить в ближайшие несколько часов.
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