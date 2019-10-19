Крупные пожары в России

19 октября 2019 года в Ростове Ярославской области в многоквартирном доме произошел пожар. Погибло по меньшей мере 7 человек, из них пять детей.
1 марта 2019 года произошел пожар в жилых домах в селении в Цумадинском районе Дагестана на площади 2,5 тысячи квадратных метров. По данным местных властей, сгорело 11 домов.
25 марта 2018 года в Кемерово произошел пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе дети.
30 января 2016 года поздно вечером произошел пожар в швейном цехе на улице Стромынка в Москве. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 12 человек. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, повлекшем по неосторожности смерть человека.
В 2015 году в Сибири весной бушевали природные пожары, перекинувшиеся на несколько десятков населенных пунктов. В Хакасии огонь охватил почти 40 населенных пунктов. Около 5 тысяч человек остались без жилья, погиб 31 человек. По данным властей республики, в Хакасии полностью сгорели или оказались повреждены огнем 1,7 тысячи домов.
11 марта 2015 года в казанском торговом центре "Адмирал" возник пожар, который распространился на площади 4 тысячи квадратных метров. Были эвакуированы более 650 человек. В результате ЧП 19 человек погибли, свыше 70 человек пострадали.
29 апреля 2014 года на военном складе с инженерными боеприпасами вблизи села Большая Тура Карымского района Забайкалья произошли три взрыва. Склад загорелся. В результате крупного пожара погибли десять человек.
В ночь на 13 сентября 2013 года в мужском отделении психоневрологического интерната "Оксочи" в Маловишерском районе Новгородской области произошел пожар, который полностью уничтожил здание. В результате пожара погибли 37 человек, спаслись 23 человека.
В ночь на 26 апреля 2013 года в поселке Раменский Дмитровского района Московской области произошел пожар в психиатрической больнице. Площадь возгорания составила 420 квадратных метров. Первые пожарные расчеты прибыли на место лишь спустя час — в 03.06 из-за того, что не работала переправа. Погибли 38 человек, троим удалось спастись.
26 января 2013 года в Москве на подземной парковке одного из корпусов жилого комплекса "Газойл Сити" загорелся строительный мусор. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. По данным МЧС, погибли десять человек, семеро были госпитализированы.
5 декабря 2009 года в Перми в ночном клубе-кафе "Хромая лошадь" произошел сильный пожар. При общей площади заведения 500 квадратных метров площадь пожара составила 400 квадратных метров. Сразу погибли 102 человека, пострадало более 140. Позже часть пострадавших скончалась, в результате количество жертв возросло до 156 человек. Всего в ночном клубе было более 200 человек. Причиной пожара стало неосторожное обращение с пиротехникой и нарушение правил пожарной безопасности.
4 ноября 2007 года вспыхнул пожар в доме престарелых в поселке Велье-Никольское в 30 километрах юго-западнее Тулы. На момент пожара в учреждении находились 279 пациентов и 12 человек медицинского персонала. На месте происшествия было обнаружено 32 тела погибших, эвакуированы 247 человек.
В ночь на 25 марта 2007 года в Москве в помещении клуба "911", который принадлежит компании "Клаб маркет" и расположен в здании театра "Ленком", возник пожар. В клубе проходило театрализованное огневое шоу, для которого использовался спирт. При очередном выступлении произошло возгорание сосуда, в котором находилось около двух литров спиртосодержащей жидкости. Затем пламя перекинулось на находящуюся в непосредственной близости пятилитровую канистру со спиртосодержащей жидкостью, после чего загорелась сцена. Площадь возгорания составила не менее 100 кв. м. В результате пожара 11 человек погибли.
В ночь на 20 марта 2007 года возник пожар в двухэтажном кирпичном здании дома престарелых в станице Камышеватская Ейского района Краснодарского края. Из-за удаленности от места ЧП пожарные добирались туда почти час. Когда они прибыли на место происшествия, весь первый этаж здания уже был охвачен пламенем. В огне погибли 62 человека, 30 были госпитализированы, один пострадавший скончался в больнице. Причиной возгорания стала неосторожность при курении.
В ночь на 24 ноября 2003 года произошел сильный пожар в здании общежития Российского университета дружбы народов (РУДН) на улице Миклухо-Маклая в Москве. Общая площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров. В результате пожара погибли 44 человека, пострадали — 156. Среди погибших и пострадавших — студенты из 39 стран мира.
В ночь на 10 апреля 2003 года в Махачкале (Дагестан) во время пожара в республиканской специализированной школе-интернате погибли 28 глухонемых детей. Двое из 116 пострадавших позже скончались от ожогов в больнице. Из горящего здания удалось вывести 138 детей.
10 февраля 1999 года пожар произошел в здании самарского УВД. В связи с тем, что здание было старой постройки и перекрытия были деревянные, огонь распространялся с огромной скоростью. Борьба с пожаром длилась более суток. Спаслись более 200 человек. В результате трагедии погибли 57 человек, пострадали 336 человек. Огонь полностью уничтожил здание УВД, руины пришлось снести.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников