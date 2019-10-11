Межгосударственные отношения России и Туркмении

Дипломатические отношения между Россией и Туркменией установлены 8 апреля 1992 года . Базовым документом является Договор о дружбе и сотрудничестве от 23 апреля 2002 года (заменил аналогичный Договор от 31 июля 1992 года). Всего между Россией и Туркменией подписано более 170 соглашений, охватывающих все сферы взаимодействия.

Российско-туркменские отношения строятся на принципе стратегического партнерства, что зафиксировано в двустороннем Соглашении о расширении стратегического сотрудничества в области энергетики и машиностроения от 22 декабря 2009 года и подписанном 2 октября 2017 года в Ашхабаде межгосударственном Договоре о стратегическом партнерстве (вступил в силу в августе 2018 года).

Поддерживается интенсивный политический диалог на высшем уровне. 2 октября 2017 года состоялся официальный визит президента Российской Федерации в Туркмению. В Ашхабаде состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. По итогам консультаций главы государств подписали Совместное заявление, Договор между о стратегическом партнерстве, пакет межправительственных, межведомственных документов о сотрудничестве.

За время своего пребывания на посту президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов неоднократно посещал Россию с визитами, в том числе с государственным – в марте 2009 года.

Последняя двусторонняя встреча на высшем уровне состоялась 15 августа 2018 года . В Сочи Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы.

В июне 2019 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посетил с рабочим визитом Татарстан. Состоялась встреча с президентом республики Рустамом Миннихановым.

В мае 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Ашхабад для участия в заседании Совета глав правительств СНГ. В рамках визита он встретился с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

В августе Дмитрий Медведев вновь посетил Туркмению , где принял участие в первом Каспийском экономическом форуме и встретился с главой государства Гурбангулы Бердымухамедовым.

Поддерживаются рабочие контакты по линии министерств и ведомств двух стран.

5-6 февраля 2019 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Ашхабад с рабочим визитом. Состоялась встреча с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел Рашидом Мередовым

В ходе визита Сергей Лавров выступил в Институте международных отношений МИД Туркмении.

5 апреля Сергей Лавров и Рашид Мередов провели встречу в Москве "на полях" заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

В июне 2016 года Туркмению с официальным визитом посетил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Он был принят президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и провел рабочую встречу с министром обороны Туркмении генерал-полковником Яйлымом Бердиевым.

Последовательно развиваются межпарламентские связи. Представительная группа российских сенаторов и депутатов участвовала в наблюдении за выборами в меджлис (парламент) Туркмении 25 марта 2018 года.

Межрегиональные связи с Туркменией поддерживают более 60 субъектов Российской Федерации. Развитию межрегионального сотрудничества способствует регулярный обмен делегациями.

Туркмения является значимым торговым партнером России в регионе.

По данным ФТС РФ, в 2018 году внешнеторговый оборот России и Туркмении составил 444,0 миллиона долларов (в 2017 году – 428,2 миллиона долларов), в том числе российский экспорт – 288,8 миллиона долларов и импорт – 155,2.

По итогам января-августа 2019 года внешнеторговый оборот двух стран составил 378,3 миллиона долларов (за аналогичный период 2018 года – 212,5 миллиона долларов), в том числе российский экспорт – 277,5 миллиона долларов и импорт – 100,8 миллиона долларов.

Основу российского экспорта составляют машины, оборудование и транспортные средства; продукция химической промышленности; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; металлы и изделия из них; древесина и целлюлозно-бумажные изделия, а также минеральные продукты.

Основные товары российского импорта – текстиль и обувь; продукция химической промышленности; машины, оборудование и транспортные средства; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; минеральные продукты.

В Туркмении работает порядка 190 российских компаний. Среди лидеров по ведению бизнеса в этой стране – ПАО "КамАЗ", ООО "УК "Группа ГАЗ", ПАО "Татнефть".

В частности, "Татнефть" согласно заключенному с "Туркменнефтью" контракту занимается капитальным ремонтом скважин, организацией системы поддержания пластового давления и внедрением систем автоматизации на объектах нефтедобычи.

В июне 2019 года "Татнефть" и туркменская национальная нефтяная компания "Туркменнефть" подписали документ о сотрудничестве в сфере бурения нефтяных и газовых скважин в республике.

В июне также было подписано соглашение о закупке двух тысяч "Камазов" различных модификаций. Туркменская сторона заявила о намерении продолжить это сотрудничество, а также о готовности закупать в Татарстане суда для туристической деятельности, самолеты для сельхозработ и другую продукцию.

Важную роль в деле наращивания двусторонних торгово-экономических связей играет межправительственная Российско-Туркменская комиссия по экономическому сотрудничеству и созданная в ее рамках специально для этих целей Группа высокого уровня по поддержке торговли и инвестиций.

Развиваются отношения в культурно-гуманитарной и научной сфере. В России обучаются более 28 тысяч студентов из Туркмении.

С 2002 года в Ашхабаде успешно функционирует Совместная Российско-Туркменская средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина, которая является единственным в стране средним учебным заведением, работающим по российской программе обучения.

В октябре 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге прошли Дни культуры Туркмении.