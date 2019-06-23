В Татарстане может появиться генконсульство Туркмении

КАЗАНЬ, 23 июн - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе встречи с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым предложил открыть консульство Туркмении в Казани, что способствовало бы развитию двустороннего сотрудничества, и предложил представителю Туркмении войти в группу стратегического видения "Россия – исламский мир", передаёт корреспондент РИА Новости.

В воскресенье президент Туркмении прибыл в Татарстан с рабочим визитом. В ходе встречи с главой Татарстана были обсуждены перспективные направления сотрудничества, после чего в их присутствии был подписан ряд документов о сотрудничестве и взаимопонимании в сферах автомобилестроения, нефтехимии, образования.

"Наверное, надо рассмотреть возможность открытия в Казани генерального консульства (Туркменистана – ред.). Наши отношения носят системный стратегический характер, и я думаю, что если бы вы дали поручение рассмотреть этот вопрос, было бы хорошо", - сказал Минниханов всхоже встречи.

Бердымухамедов ответил, что приветствует данное предложение.

Минниханов напомнил, что по поручению президента Российской Федерации возглавляет группу стратегического видения "Россия – исламский мир", в которую входят представители России и стран Организации исламского сотрудничества. "Я бы просил, чтобы вы обозначили человека, который представлял бы вашу страну в стратегической группе "Россия – исламский мир". Все необходимые документы мы представим", - сказал глава Татарстана.

Минниханов подчеркнул, что Туркмения является для Татарстана стратегическим партнёром и отметил, что сторонам необходимо расширять торгово-экономическое сотрудничество и взаимные поставки продукции. Приоритетными направлениями, по его словам, являются нефтедобыча, автомобилестроение, авиастроение, судостроение, фармацевтика, новые технологии, искусственный интеллект, а также гуманитарные направления – культура, наука, туризм и другие.

По итогам встречи в частности были подписаны меморандум о взаимопонимании между госконцерном "Туркменнебит" и компанией "Татнефть", соглашение между агентством "Туркменавтоулаглары" министерства промышленности и коммуникаций Туркменистана и ПАО "КАМАЗ" о сотрудничестве в области поставок автотранспортной техники марки "КАМАЗ" и технической поддержки, меморандум о сотрудничестве между Государственным энергетическим институтом Туркменистана и Казанским государственным энергетическим университетом, договор о сотрудничестве между Институтом телекоммуникаций и информатики Туркменистана и Университетом Иннополис, соглашение о сотрудничестве между Туркменским государственным институтом экономики и управления и Казанским федеральным университетом, меморандум между госконцерном "Туркменхимия" и УК "КЭР– Холдинг" о сотрудничестве по проектам развития химической отрасли Туркменистана.