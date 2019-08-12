Российские компании интересуются разработкой месторождений в Туркменистане

Представитель кабмина ответил на вопросы журналистов в связи с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в первом Каспийском экономическом форуме, который проходит в Туркмении 11-12 августа.

Он также отметил, что взаимодействие между Россией и Туркменистаном в области ТЭК налажено как в двустороннем формате, прежде всего в рамках российско-туркменской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, так и в многостороннем формате на площадке СНГ.