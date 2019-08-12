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РИА Новости

Российские компании интересуются разработкой месторождений в Туркменистане

00:32, 12 августа 2019
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CC0 / ARMBRUSTERBIZ / Добыча нефтиДобыча нефти
Добыча нефти
CC0 / ARMBRUSTERBIZ / Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Компании "Роснефть", "Лукойл" и "Газпром" интересуются освоением нефтегазовых месторождений в Туркменистане, заявил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Представитель кабмина ответил на вопросы журналистов в связи с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в первом Каспийском экономическом форуме, который проходит в Туркмении 11-12 августа.
"Интерес к освоению нефтегазовых месторождений в Туркменистане проявили компании "Роснефть", "Лукойл", "Газпром", - сказал Приходько.
Он также отметил, что взаимодействие между Россией и Туркменистаном в области ТЭК налажено как в двустороннем формате, прежде всего в рамках российско-туркменской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, так и в многостороннем формате на площадке СНГ.
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ГазпромРоснефтьЛУКОЙЛСергей ПриходькоТуркменияРоссияЭкономика
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