Татарстан поставит в Туркмению пассажирские суда и самолеты для АПК

КАЗАНЬ, 12 авг - РИА Новости. Татарстан поставил в Туркмению первое скоростное пассажирское судно проекта А145 и начал работу над поставками легкомоторных самолетов сельхозназначения МВ-500, сообщает пресс-служба президента российского региона.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник в составе российской делегации принимает участие в работе первого Каспийского экономического форума. Он представил стенд и экспозицию предприятий Татарстана на международной выставке Turkmen Sahrasy-2019, а также провел переговоры с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

В июне во время визита Бердымухамедова в Татарстан было подписано соглашение о закупке 2 тысяч "Камазов" различных модификаций. Туркменская сторона заявила о намерении продолжить это сотрудничество, а также о готовности закупать в Татарстане суда для туристической деятельности, самолеты для сельхозработ и другую продукцию.

"Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области экономики и образования… В ходе визита туркменской делегации в Татарстан были достигнуты договоренности о поставке автотранспортной техники ПАО "КамАЗ" (первая партия из 114 грузовых автомобилей уже поставлена в Туркменистан). Сегодня же Зеленодольский судостроительный завод поставил в Туркменистан первое скоростное пассажирское судно проекта А145 и провел переговоры о продолжении сотрудничества в судостроении", - говорится в сообщении по итогам переговоров Минниханова и Бердымухамедова.

Отмечается, что татарстанская фирма "МВЕН" уже начала работу по поставкам самолетов МВ-500 и локализации их производства в Туркмении. "КЭР-холдинг" выиграл международный тендер на капитальный ремонт 11 газотрубинных двигателей ГК "Туркменгаз". "РариТЭК Холдинг" выражает интерес к сотрудничеству в области применения сжиженного природного газа в качестве моторного топлива. Производители симуляционных технологий "Эйдос-Медицина" подписали соглашение по реализации проекта в сфере медицинского образования.