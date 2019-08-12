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РИА Новости
Республика Татарстан

Татарстан поставит в Туркмению пассажирские суда и самолеты для АПК

18:38, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов . Архивное фото
КАЗАНЬ, 12 авг - РИА Новости. Татарстан поставил в Туркмению первое скоростное пассажирское судно проекта А145 и начал работу над поставками легкомоторных самолетов сельхозназначения МВ-500, сообщает пресс-служба президента российского региона.
Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник в составе российской делегации принимает участие в работе первого Каспийского экономического форума. Он представил стенд и экспозицию предприятий Татарстана на международной выставке Turkmen Sahrasy-2019, а также провел переговоры с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
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В июне во время визита Бердымухамедова в Татарстан было подписано соглашение о закупке 2 тысяч "Камазов" различных модификаций. Туркменская сторона заявила о намерении продолжить это сотрудничество, а также о готовности закупать в Татарстане суда для туристической деятельности, самолеты для сельхозработ и другую продукцию.
"Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области экономики и образования… В ходе визита туркменской делегации в Татарстан были достигнуты договоренности о поставке автотранспортной техники ПАО "КамАЗ" (первая партия из 114 грузовых автомобилей уже поставлена в Туркменистан). Сегодня же Зеленодольский судостроительный завод поставил в Туркменистан первое скоростное пассажирское судно проекта А145 и провел переговоры о продолжении сотрудничества в судостроении", - говорится в сообщении по итогам переговоров Минниханова и Бердымухамедова.
Отмечается, что татарстанская фирма "МВЕН" уже начала работу по поставкам самолетов МВ-500 и локализации их производства в Туркмении. "КЭР-холдинг" выиграл международный тендер на капитальный ремонт 11 газотрубинных двигателей ГК "Туркменгаз". "РариТЭК Холдинг" выражает интерес к сотрудничеству в области применения сжиженного природного газа в качестве моторного топлива. Производители симуляционных технологий "Эйдос-Медицина" подписали соглашение по реализации проекта в сфере медицинского образования.
"Кроме этого, ведется работа по поставкам в Туркменистан казанских вертолетов "Ансат" в медицинском варианте. Практически все эти планы в ходе первого Каспийского экономического форума были закреплены соответствующими меморандумами и соглашениями", - отмечает пресс-служба.
Сотрудник Федерального бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда и социальной защиты и социальной защиты
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