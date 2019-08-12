Медведев поблагодарил главу Туркмении за внимание к российскому автопрому

ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 12 авг - РИА Новости. Российская сторона благодарна туркменскому руководству за гостеприимство на первом Каспийском экономическом форуме и за высокую оценку российского автомобилестроения, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи на полях форума с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

"Благодарю вас за гостеприимство, за прекрасную атмосферу, за добрые слова, уже сказанные в адрес Российской Федерации и ее автопрома", - обратился Медведев к Бердымухамедову.

"Я знаю, что вы, действительно, в этом (в автомобилях - прим. ред.) понимаете, вы не просто как президент об этом судите, а как любитель этого дела. Мы с вами определенный опыт имеем, так что большое спасибо и за этот эмоциональный момент", - добавил российский премьер.

Перед началом Каспийского экономического форума глава Туркмении встретил Медведева, возглавившего российскую делегацию на этом форуме, и они вместе осмотрели стоящий перед входом лимузин Aurus белого цвета. Президент Туркменистана сел за руль и осмотрел салон изнутри, отметив большое количество цифровых технологий. Бердымухамедов оценил достоинства этой машины: хороший салон, изящный внешний вид и "правильную цену", высказав намерение купить автомобили марки Aurus.

Медведев также поздравил туркменского лидера с успешным проведением форума, отметил, что здесь для мероприятия были созданы прекрасные условия. Глава российского кабмина подчеркнул, что за 10 лет, с момента, когда он был здесь последний раз, в туркменской национальной зоне "Аваза" произошли большие изменения, теперь это хороший красивый курорт.

"Это, безусловно, ваша заслуга, потому что вы этим занимаетесь. Знаю, что это плоды ежедневной большой работы. Но есть и результат", - обратился премьер-министр РФ к президенту Туркмении.

Медведев выразил уверенность, что тот посыл, который дан первым Каспийским экономическим форумом, будет сохраняться и при проведении подобных мероприятий в других прикаспийских странах.