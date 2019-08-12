"Татнефть" и "Туркменнефть" совместно займутся бурением в Туркменистане

"В июне 2019 года "Татнефть" подписала меморандум о взаимопонимании с госконцерном "Туркменнефть" по развитию сотрудничества в сфере бурения нефтяных и газовых скважин на туркменистанских месторождениях и внедрению на них современных технологий", - сказал он.