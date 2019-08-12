Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-12T00:35Z
https://ria.ru/20190812/1557397409.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150700/76/1507007603_0:3:1037:586_1036x0_80_0_0_34af1465cf2f48260306b193b64755aa.jpg
РИА Новости

"Татнефть" и "Туркменнефть" совместно займутся бурением в Туркменистане

00:35, 12 августа 2019
57
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Татнефть" на АЗС
Логотип компании Татнефть на АЗС
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Логотип компании "Татнефть" на АЗС. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Татнефть" и туркменская национальная нефтяная компания "Туркменнефть" подписали в июне документ о сотрудничестве в сфере бурения нефтяных и газовых скважин в Туркменистане, сообщил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Представитель кабмина ответил на вопросы журналистов в связи с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в первом Каспийском экономическом форуме, который проходит в Туркмении 11-12 августа.
"В июне 2019 года "Татнефть" подписала меморандум о взаимопонимании с госконцерном "Туркменнефть" по развитию сотрудничества в сфере бурения нефтяных и газовых скважин на туркменистанских месторождениях и внедрению на них современных технологий", - сказал он.
В июне президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов также заявлял, что туркменские компании готовы сотрудничать с "Татнефтью" в сфере переработки добываемой в стране нефти.
"Татнефть" работает в Туркменистане с 2011 года. Согласно заключенному с "Туркменнефтью" контракту, российская компания занимается капитальным ремонтом скважин, организацией системы поддержания пластового давления и внедрением систем автоматизации на объектах нефтедобычи.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Вчера, 00:31Попытка госпереворота в Венесуэле
Мадуро велел существенно нарастить производство нефти в Венесуэле
100000
Обсудить 0
ТатнефтьСергей ПриходькоТуркменияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Добыча нефти
Российские компании интересуются разработкой месторождений в Туркменистане
РИА
Новости
Завод по производству СПГ на Сахалине
Россия занимает второе место по поставкам СПГ в Европу
Сергей Приходько
Политизация газовой сферы вызывает сожаление, считает Приходько
Сергей Приходько
Приходько рассказал о желании России сотрудничать с прикаспийскими странами
Лента
новостей
Крещение закончилось заявлением в полицию
В Гатчинской епархии извинились за поведение священника во время крещения
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев прибыл в Туркмению
Военнослужащие Сирийской Арабской армии
Более двадцати сирийских военных погибли при атаках боевиков за два дня
Свечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
Священник из Гатчины до грубого крещения отчитал мать ребенка
Банкомат
Определены регионы с наибольшей долей жителей, считающихся средним классом
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
При ЧП под Архангельском три сотрудника Саровского центра получили травмы
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Воронежской области в ДТП на М-4 "Дон" погибли два человека
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
Госкомиссия выясняет причины ЧП, при котором погибли работники "Росатома"
Драка со стрельбой в Бургер Кинге в Петербурге
Массовая драка со стрельбой в кафе в Петербурге попала на видео
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Прокуратура взяла на контроль проверку смертельного ДТП в Подмосковье
Полиция Осло, Норвегия
Россияне не пострадали при стрельбе в норвежской мечети
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51Вице-адмирал оценил прогноз NI о последствиях морской войны России и США
00:40В Гатчинской епархии извинились за поведение священника во время крещения
00:40Политизация газовой сферы вызывает сожаление, считает Приходько
00:38Приходько рассказал о желании России сотрудничать с прикаспийскими странами
00:37Россия занимает второе место по поставкам СПГ в Европу
00:35"Татнефть" и "Туркменнефть" совместно займутся бурением в Туркменистане
00:32Российские компании интересуются разработкой месторождений в Туркменистане
00:17Определены регионы с наибольшей долей жителей, считающихся средним классом
23:59На Украине националисты порезали мужчине одежду из-за российской символики
23:51Российские военные зафиксировали 20 обстрелов в идлибской зоне деэскалации
23:50Сын Алена Делона рассказал о самочувствии отца после инсульта
23:19В Воронежской области в ДТП на М-4 "Дон" погибли два человека
23:15Более двадцати сирийских военных погибли при атаках боевиков за два дня
23:13В Пенсильвании при пожаре в центре дневного пребывания погибли пятеро детей
22:39Священник из Гатчины до грубого крещения отчитал мать ребенка
22:38Четырнадцатый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве признал вину
22:12В Сарове хотят открыть памятник погибшим испытателям ядерного центра
22:07Прокуратура взяла на контроль проверку смертельного ДТП в Подмосковье
22:02ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков
21:50Власти рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП в Подмосковье
Лента новостейМолния