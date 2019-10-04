На Новый год без чартеров: сколько стоит отдохнуть в Египте

Туристы на верблюдах в деревне Гарб-Сахель в районе Асуана в Египте

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Египет ждет чартеров из России и меняется. Шарм-эш-Шейх планирует стать "зеленым" курортом, сотрудников отелей оснастят чипами, а возле достопримечательностей построят небольшие экогостиницы. Рекламой уже занялись блогеры, а недавно в Стране пирамид побывал актер Стивен Сигал. О том, каким станет отдых в Египте, зачем туда ехать, как это сделать и сколько придется заплатить, — в материале РИА Новости.

Десять прекрасных дней

"Прекрасно провели десять дней в Египте. Как видите, искренняя улыбка снова появилась на моем лице", — написал после тура известный американский блогер и режиссер Рори Крамер.

В конце сентября Стивен Сигал и его жена посетили пирамиды в Гизе. Назвали их "рукотворным чудом" и пообещали приехать сюда еще раз.

Туры для блогеров — часть новой маркетинговой стратегии. Министерство туризма запускает глобальную рекламную кампанию в соцсетях, чтобы привлечь молодых и активных. Главная площадка — инстаграм.

Пригласят ли блогеров из России, пока неизвестно.

В Новый год — без Египта

В конце сентября министр иностранных дел Самех Шукри на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым во время Генассамблеи ООН вновь поднял тему чартеров. Шукри подчеркнул стремление Египта как можно скорее возобновить прямые перелеты из России.

Впрочем, туроператоры уже не верят, что это произойдет в ближайшее время. "Зимняя полетная программа построена без Египта, — сказал РИА Новости анонимный источник в авиационной отрасли. — Можно скорректировать планы в течение месяца, но даже если чудо произойдет, на Новый год поставить чартеры не успеем".

Слухи о скором возобновлении перелетов на популярные египетские курорты ходят не первый год, так что участники рынка уже не обращают на это особого внимания. "Многие туристы откладывали и переносили отпуск, планировали поездку в любимые отели, — поясняет сооснователь и гендиректор онлайн-сервиса поиска и покупки туров Дмитрий Малютин. — Но обещания до сих пор не выполнены, а люди, устав ждать удобных рейсов и доступных цен, берут лучшее из того, что есть на рынке".

По его словам, средний чек на туры в Египет снизился на 35 процентов по сравнению с прошлым годом — до 86 577 рублей. Из-за сложной логистики туда в основном отправляются пары без детей в "четверки" и "пятерки", работающие по системе "все включено".

Длинный трансфер

Надеяться на экстремально дешевые туры, как было в начале 2010-х, не приходится. Но, уверяют туроператоры, улететь в Страну пирамид за 500 долларов на человека вполне реально.

В России есть турфирмы, предлагающие путевки в Египет из Белоруссии. Стоимость недельного тура на двоих из Минска — от 50 тысяч рублей, из Витебска — от 60 тысяч, из Гомеля — от 44 тысяч. Правда, из Москвы до этих городов более 500 километров.

Туры с вылетом из российской столицы в Каир дороже, в среднем — от 70 тысяч рублей на неделю на двоих. "Спрос на отдых в Египте вырос на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными остаются Хургада и Шарм-эш-Шейх, — сообщили в пресс-службе туроператора, который первым начал продавать путевки с перелетом в Каир. — Туристов интересуют также курорт Макади-Бей и новый, международного класса — Сахль-Хашиш". По словам экспертов, в Хургаду и Шарм-эш-Шейх предлагают групповые трансферы, в остальные города — индивидуальные.

© РИА Новости / Надим Зуауи Местный житель катает туристку вдоль Нила на верблюде © РИА Новости / Надим Зуауи Местный житель катает туристку вдоль Нила на верблюде

От Каира до красноморских курортов ближе, чем до международных аэропортов Белоруссии: до Хургады — 460 километров, до Шарм-эш-Шейха — примерно 500 километров.

Время в пути, по словам опытных туристов, непредсказуемо. "Ночной переезд до Хургады — шесть-семь часов, днем можно и 12 часов протискиваться по заторам", — отмечает путешественник из Воскресенска Юрий Медведев.

Самостоятельных туристов он предупреждает: "Рейсовые автобусы (можно и на них добраться. — Прим. ред.) — это для пассажиров, знающих английский и путешествующих без грудных детей". По его мнению, такой переезд вполне безопасен. Средняя цена билета — около десяти евро в одну сторону. Есть автобусы с туалетом, сухим пайком, чаем и кофе.

Перелет — это половина расходов

У самостоятельных туристов есть и другие варианты добраться до курортов: на самолете из Каира (несколько рейсов в час) или через другие страны, например Турцию. Внутренние перелеты стоят в среднем от пяти тысяч рублей в одну сторону в Шарм-эш-Шэйх и от 3,5 тысячи рублей в Хургаду.

Перелет со стыковкой в Стамбуле, скажем, 20 октября и с возвращением 27 октября можно купить за 19 тысяч рублей. Пересадка займет шесть с половиной часов.

По статистике билетных сервисов, самостоятельные туристы предпочитают прилетать в Хургаду. На втором месте — Каир, на третьем — Шарм-эш-Шейх. Средний чек — 29 350 рублей туда-обратно.

"Хотя перелет — лишь половина расходов, Египет по-прежнему остается самым бюджетным направлением для пляжного отдыха зимой", — утверждает Юрий Медведев.

Низкие цены, "зеленые" курорты и отельеры с чипами

Пока отели в Турции дорожают естественным образом, турбизнес Египта просит туроператоров увеличить стоимость путевок на зимний сезон. По данным консалтинговой компании Colliers International, которые приводит АТОР, средняя цена номера в гостиницах Шарм-эш-Шейха в этом году — 51 доллар в сутки. Эксперты уверяют, что это один из самых низких показателей и на Ближнем Востоке, и в Северной Африке.

Правительство Египта планирует превратить Шарм-эш-Шейх в экологически чистый курорт. Различные "зеленые" решения (раздельный сбор мусора, повторное использование воды, отказ от пластика) внедряются и в крупных отельных комплексах, где проживают иностранцы. До конца года в Шарм-эш-Шейхе, как в Дахабе и Хургаде, запретят одноразовую пластиковую посуду и пакеты.

Кроме того, сообщила министр по туризму Египта Рания Аль-Машат, в начале сентября в стране опубликованы "новые критерии к индустрии гостеприимства". В частности, предусматривается строительство бутик-отелей, экогостиниц в памятниках архитектуры. Один такой уже возводится в Асуане перед храмом.