Эксперты рассказали, подорожает ли проживание в отелях Антальи в 2020 году

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Анталья превзошла Стамбул и другие регионы Турции по росту цен на проживание в отелях, Анталья превзошла Стамбул и другие регионы Турции по росту цен на проживание в отелях, сообщает АТОР.

Отели провинции Анталья в последнем месяце лета подняли цены более чем на четверть по сравнению с августом 2018 года, свидетельствуют данные отчета Ассоциации отельеров Турции (TÜROB). По росту цен этот курорт значительно опережает другие регионы страны. Так, номер в отеле в Стамбуле за этот период подорожал на 20%.

В итоге средняя стоимость номера "стандарт" в Стамбуле в августе составила 107 евро в сутки, а в Анталье — 175 евро. Высокий уровень цен привел к неполной загрузке отелей курорта в самый пиковый месяц в году: она составила 82,9%.

По мнению экспертов, ценовая политика турецких отельеров на следующий сезон будет зависеть от нескольких факторов. Прежде всего, от стоимости продуктов питания и алкоголя. В этом году она выросла в пределах от 25% до 40%.

Кроме того, имеет значение, как гостиницы сумеют справиться с последствиями ухода с рынка компании Thomas Cook, отмечают турецкие отельеры. По их оценкам, на курортах Антальи гостиницы недосчитаются в следующем году 405 тысяч британских клиентов обанкротившегося туроператора.