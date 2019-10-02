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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, подорожает ли проживание в отелях Антальи в 2020 году

11:10 02.10.2019
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CC0 / Mayya666 / KemerПляж в Кемере
Пляж в Кемере
CC0 / Mayya666 / Kemer
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Анталья превзошла Стамбул и другие регионы Турции по росту цен на проживание в отелях, сообщает АТОР.
Отели провинции Анталья в последнем месяце лета подняли цены более чем на четверть по сравнению с августом 2018 года, свидетельствуют данные отчета Ассоциации отельеров Турции (TÜROB). По росту цен этот курорт значительно опережает другие регионы страны. Так, номер в отеле в Стамбуле за этот период подорожал на 20%.
В итоге средняя стоимость номера "стандарт" в Стамбуле в августе составила 107 евро в сутки, а в Анталье — 175 евро. Высокий уровень цен привел к неполной загрузке отелей курорта в самый пиковый месяц в году: она составила 82,9%.
По мнению экспертов, ценовая политика турецких отельеров на следующий сезон будет зависеть от нескольких факторов. Прежде всего, от стоимости продуктов питания и алкоголя. В этом году она выросла в пределах от 25% до 40%.
Кроме того, имеет значение, как гостиницы сумеют справиться с последствиями ухода с рынка компании Thomas Cook, отмечают турецкие отельеры. По их оценкам, на курортах Антальи гостиницы недосчитаются в следующем году 405 тысяч британских клиентов обанкротившегося туроператора.
Важно и то, какой будет политика государства в отношении отелей. Будут ли предоставлены гостиницам льготные кредиты и налоговые послабления.
Отель, в котором отдыхал избранный президент Украины Владимир Зеленский. 27 апреля 2019
8 августа, 23:41Туризм
Эксперты рассказали о росте цен в отелях Турции
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