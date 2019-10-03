Межгосударственные отношения России и Филиппин

Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи. 23 мая 2017

Дипломатические отношения между СССР и Филиппинами были установлены 2 июня 1976 года . 28 декабря 1991 года Филиппины официально признали Россию правопреемником СССР.

В июне 2009 года состоялся официальный визит президента Филиппин Глории Арройо в Россию, приуроченный к ее участию в Петербургском международном экономическом форуме.

В ноябре 2015 года "на полях" саммита АТЭС в Маниле (Филиппины) прошла беседа председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и президента Филиппин Бенигно Акино.

В сентябре 2016 года в рамках Восточноазиатского саммита (ВАС) во Вьентьяне (Лаос) состоялись переговоры премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с президентом Филиппин Родриго Дутерте.

В ноябре 2016 года президент России Владимир Путин встретился с филиппинским лидером "на полях" саммита АТЭС в Лиме (Перу), лидеры двух стран выразили обоюдный настрой на расширение и диверсификацию российско-филиппинских связей. Следующая встреча лидеров состоялась в рамках форума "Один пояс, один путь" в Пекине 14 мая 2017 года

23 мая 2017 года в Москве состоялась встреча Владимира Путина и президента Филиппин Родриго Дутерте, который посетил Россию с официальным визитом

По итогам визита был подписан пакет документов, в том числе программа по развитию туризма на 2017-2019 годы, меморандум по взаимопониманию в сфере сельского хозяйства, соглашение по сотрудничеству в сфере обороны, соглашение по сотрудничеству стран в сфере транспорта, протокол по сотрудничеству в сфере культуры, соглашение по развитию торговли и инвестиционному сотрудничеству, меморандум по развитию индустриального сотрудничества, а также соглашение с "Росатомом" по мирному атому

Очередная встреча Владимира Путина и Родриго Дутерте состоялась 10 ноября 2017 года "на полях" саммита АТЭС в Дананге (Вьетнам).

Осуществляются контакты по линии внешнеполитических ведомств двух стран.

4-6 декабря 2016 года Москву с рабочим визитом посетил министр иностранных дел Филиппин Перфекто Ясай.

25 мая 2017 года в Москве состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Филиппин Аланом Питером Каетано.

7 августа главы внешнеполитических ведомств двух стран встретились "на полях" мероприятий по линии АСЕАН в Маниле (Филиппины).

2 августа 2018 года в Сингапуре "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Филиппин Алана Каетано.

Развиваются межпарламентские обмены. В ноябре 2014 года официальный визит в Манилу совершила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. В октябре 2015 года Россию посетил председатель Сената Филиппин Франклин Дрилон.

В сенате и палате представителей конгресса Филиппин созданы группы филиппино-российской дружбы.

Поддерживаются контакты между министерствами и ведомствами двух стран.

Россия и Филиппины придерживаются близких позиций по многим международным проблемам.

Осуществляется конструктивное взаимодействие в рамках Организации Объединенных Наций и многосторонних механизмов Азиатско-Тихоокеанского региона, включая диалоговое партнерство Россия – АСЕАН, АТЭС, ВАС, АРФ (Региональный форум АСЕАН по безопасности), "СМОА плюс" (механизм Совещаний министров обороны АСЕАН с основными партнерами по диалогу), АСЕМ (Форум "Азия-Европа").

Приоритетное значение придается вопросам расширения торгово-экономического сотрудничества.

По данным ФТС России, в 2018 году товарооборот России с Филиппинами составил 1,2 миллиарда долларов увеличившись на 102,06% по сравнению с 2017 годом. Экспорт России в Филиппины составил 799,6 миллиона долларов, импорт – 417,4 миллиона долларов.

По итогам первого полугодия 2019 года объем взаимной торговли России и Филиппин составил 461,8 миллиона долларов , в том числе российского экспорта – 280,08 миллиона долларов и импорта – 181,7 миллиона долларов.

Российский экспорт представлен минеральными продуктами, металлами и изделиями из них, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями и другими товарами. В структуре импорта России из Филиппин – машины, оборудование и транспортные средства; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; продукция химической промышленности; текстиль и обувь.

В числе перспективных направлений российско-филиппинского сотрудничества – сельское хозяйство, транспорт, энергетика, телекоммуникации, высокие технологии.

Эффективному взаимодействию в торговой сфере и стимулированию двусторонней хозяйственной кооперации призвана служить созданная в ноябре 2015 году Российско-Филиппинская межправительственная комиссия по торговому и экономическому сотрудничеству (МПК). Очередное заседание комиссии состоялось в августе 2019 года в Москве

В 2009 году сформирован Филиппино-Российский деловой совет, в ноябре 2011 году на базе Торгово-промышленной палаты РФ учрежден аналогичный российский орган.

В октябре 2017 года на Филиппинах состоялась встреча министра обороны РФ Сергея Шойгу и министра обороны Филиппин Делфина Лорензаны.

В августе 2018 года министр национальной обороны Филиппин Делфин Лорензана посетил Москву.

В апреле 2019 года делегация Филиппин приняла участие в VIII Московской конференции по международной безопасности.

В 2017 году Россия бесплатно поставила Филиппинам пять тысяч автоматов Калашникова АК-100, патроны к ним и 20 грузовиков.

Филиппины также рассматривали вопрос о покупке российских подводных лодок, но отложили их приобретение.

В январе 2019 года отряд кораблей Тихоокеанского флота совершил заход в филиппинский порт Манила . В ходе визита командование ТОФ встретилось с представителями ВМС Филиппин и послом РФ на Филиппинах.

В апреле 2019 года отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц", среднего морского танкера "Иркут" посетили с неофициальным визитом Филиппины

В июле 2019 года десантный вертолетоносец корабль-док Военно-морских сил Филиппин "Давао-дель-Сур" посетил Владивосток . В период визита вертолетоносец принял участие в морском параде в День ВМФ. Командный состав корабля встретился с командующим Тихоокеанским флотом адмиралом Сергеем Авакянцем.

Развивается взаимодействие в образовательной сфере. "На полях" саммита АТЭС в Маниле в ноябре 2015 года было подписано Соглашение о научно-исследовательском сотрудничестве и академических обменах между Дальневосточным федеральным университетом и Университетом Филиппин.

Осуществляется сотрудничество в сфере культуры. В рамках празднования в 2016 году 40-летия установления дипломатических отношений между Россией и Филиппинами были организованы Дни российской культуры в Маниле (19-24 октября 2016 года), а также фестиваль филиппинской культуры в Москве. Дни культуры Филиппин в России прошли в сентябре 2017 года

Перспективным направлением является туризм. В 2006 году было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в этой сфере. С 2013 года на Филиппинах действует безвизовый режим поездок для граждан России на срок до 30 дней. В 2018 году Филиппины посетили 30 тысяч туристов из России