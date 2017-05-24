Россия и Филиппины подписали восемь соглашений по сотрудничеству

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Россия и Филиппины в среду подписали восемь соглашений по сотрудничеству в различных сферах, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония подписания состоялась в Москве в отеле Four Seasons.

Как пояснил посол Филиппин в России Карлос Соррета, среди подписанных соглашений программа по развитию туризма на 2017-2019 годы, меморандум по взаимопониманию в сфере сельского хозяйства, соглашение по сотрудничеству в сфере обороны, соглашение по сотрудничеству стран в сфере транспорта, протокол по сотрудничеству в сфере культуры, соглашение по развитию торговли и инвестиционному сотрудничеству, меморандум по развитию индустриального сотрудничества, а также соглашение с "Росатомом" по мирному атому.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что пакет документов, подготовленный к визиту президента Филиппин в Россию, будет подписан в среду.

Вечером во вторник стало известно, что президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в России) группировкой. Дутерте заявил в начале встречи с Путиным во вторник, что должен вернуться на Филиппины.