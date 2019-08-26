Филиппины заинтересовались самолетами Sukhoi, Бе-200 и МС-21

Самолет МС-21 во время первого перелета из Иркутска в Жуковский. Архивное фото

Самолет МС-21 во время первого перелета из Иркутска в Жуковский

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Филиппины рассматривают возможность приобретения у России самолетов Sukhoi, Бе-200 и МС-21, заявила РИА Новости исполнительный директор по развитию промышленности филиппинского совета инвестиций Коразон Х. Дичоса.

"Есть намерение найти филиппинских партнеров, которые могли бы ввезти в страну российские самолеты, использующиеся в туризме или при оказании чрезвычайной помощи... Сейчас предлагаются модели Sukhoi, Бе-200 и МС-21", - сказала Дичоса.

При этом она отметила, что пока речь идет о предварительных обсуждениях.

Сообщив, что филиппинские авиакомпании используют Airbus и Boeing, она пояснила, что авиация общего назначения - более перспективное направление сотрудничества с Россией.

"Это могло бы быть началом", - считает Дичоса.

Она добавила, что самолеты российского производства потенциально можно использовать для чартерных рейсов между филиппинскими островами.

Совет по инвестициям подчиняется филиппинскому министерству торговли и промышленности и является ведущим агентством, отвечающим за привлечение инвестиций в страну.