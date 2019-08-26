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РИА Новости

Филиппины заинтересовались самолетами Sukhoi, Бе-200 и МС-21

18:02 26.08.2019 (обновлено: 21:00 26.08.2019)
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© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут" / Перейти в фотобанкСамолет МС-21 во время первого перелета из Иркутска в Жуковский
Самолет МС-21 во время первого перелета из Иркутска в Жуковский
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"
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Самолет МС-21 во время первого перелета из Иркутска в Жуковский. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Филиппины рассматривают возможность приобретения у России самолетов Sukhoi, Бе-200 и МС-21, заявила РИА Новости исполнительный директор по развитию промышленности филиппинского совета инвестиций Коразон Х. Дичоса.
"Есть намерение найти филиппинских партнеров, которые могли бы ввезти в страну российские самолеты, использующиеся в туризме или при оказании чрезвычайной помощи... Сейчас предлагаются модели Sukhoi, Бе-200 и МС-21", - сказала Дичоса.
При этом она отметила, что пока речь идет о предварительных обсуждениях.
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Сообщив, что филиппинские авиакомпании используют Airbus и Boeing, она пояснила, что авиация общего назначения - более перспективное направление сотрудничества с Россией.
"Это могло бы быть началом", - считает Дичоса.
Она добавила, что самолеты российского производства потенциально можно использовать для чартерных рейсов между филиппинскими островами.
Совет по инвестициям подчиняется филиппинскому министерству торговли и промышленности и является ведущим агентством, отвечающим за привлечение инвестиций в страну.
На прошлой неделе в Москве состоялось заседание российско-филиппинской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству. Как заявил заместитель министра промышленности и торговли Алексей Груздев, стороны договорились изучить перспективы сотрудничества в сфере гражданской авиации и судостроения.
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МС-21Бе-200РоссияФилиппиныВ миреЭкономика
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