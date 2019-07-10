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РИА Новости
Религия и мировоззрение

РПЦ открыла приходы в Южной Корее, Вьетнаме и на Филиппинах

Вчера, 13:03
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВАЛААМ (Карелия), 10 июл – РИА Новости. Русская православная церковь открыла 10 новых приходов за границей, в том числе в Хошимине и на острове Минданао, сказал журналистам священник Александр Волков, руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, по итогам заседания Священного Синода РПЦ.
"На заседании Священного Синода было принято решение об организации десяти новых приходов Русской православной церкви. Образованы приходы в Сеуле и Пусане (Корейская епархия), в городе Янгон (Мьянма, Таиландская епархия), возобновлена деятельность прихода в Маниле (Филиппинско-Вьетнамская епархия), в городах Давао и Генерал-Сантос на острове Минданао. В Ханое и Хошимине также открываются приходы РПЦ", - сообщил представитель РПЦ.
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"В связи с необходимостью окормлять соотечественников и формировать новые общины в разных уголках Земли, на заседании Синода было принято решение о принятии в юрисдикцию Русской православной церкви нового прихода в честь святителя Николая Чудотворца на Фарерских островах (Королевство Дания)", - добавил он.
По словам Волкова, Русская церковь "продолжает свои миссионерские труды в разных частях земного шара". "Такая широкая география новообразованных приходов свидетельствует об очень активной деятельности Русской церкви не только внутри наших традиционных географических пределов", - сказал священник.
Каждый из приходов, который был образован, включает уже несколько десятков (до ста) человек. "Это не только наши соотечественники, дипломаты и люди, которые находятся по семейным, или бизнес-делам в этих странах, но и эти приходы – для местных жителей, которые тоже становятся православными христианами и становятся чадами Русской православной церкви", - подытожил глава патриаршей пресс-службы.
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьЮжная КореяВьетнамФилиппиныВ мире
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