Филиппины хотят сотрудничать с Россией в сфере энергетики

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Филиппины хотели бы сотрудничать с РФ в сфере энергетики, заявил чрезвычайный и полномочный посол страны в России Карлос Соррета на встрече с членом Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмилой Талабаевой.

"Мы хотели бы сотрудничать с Россией в области энергетики", - сказал Соррето. По его словам, Филиппины импортируют около 85% энергии.

"Мы также надеемся на возможное сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики", - отметил он.