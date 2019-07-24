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РИА Новости

Филиппины хотят сотрудничать с Россией в сфере энергетики

Вчера, 17:10
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Республики Филиппины в Российской Федерации Карлос Соррета
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Филиппины в Российской Федерации Карлос Соррета
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Филиппины хотели бы сотрудничать с РФ в сфере энергетики, заявил чрезвычайный и полномочный посол страны в России Карлос Соррета на встрече с членом Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмилой Талабаевой.
"Мы хотели бы сотрудничать с Россией в области энергетики", - сказал Соррето. По его словам, Филиппины импортируют около 85% энергии.
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"Мы также надеемся на возможное сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики", - отметил он.
Кроме того, Филиппины заинтересованы в использовании российского опыта в инфраструктурном строительстве. "Мы сейчас инвестируем в создание инфраструктуры, и нам нужна российская экспертиза в этой сфере, особенно что касается транспортной инфраструктуры", - сказал посол.
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Карлос СорретаРоссияФилиппиныЭкономика
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