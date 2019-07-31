Корабль ВМС Филиппин завершил визит во Владивосток

Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Десантный вертолетоносец корабль-док Военно-морских сил Филиппин "Давао-дель-Сур" завершил дружественный визит во Владивосток, где принял участие в праздновании Дня ВМФ России, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Корабль прибыл во Владивосток 26 июля. В период визита вертолетоносец принял участие в морском параде в День ВМФ. Командный состав корабля встретился с командующим Тихоокеанским флотом адмиралом Сергеем Авакянцем. Иностранные моряки приняли участие в товарищеских спортивных состязаниях.