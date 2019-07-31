Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T02:25Z
https://ria.ru/20190731/1557026586.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154795/22/1547952271_57:0:1444:780_1036x0_80_0_0_b055bb93f7caa65170a7bad04b1ff22f.jpg
РИА Новости

Корабль ВМС Филиппин завершил визит во Владивосток

Вчера, 02:25
200
© РИА Новости / Виталий АньковВантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Десантный вертолетоносец корабль-док Военно-морских сил Филиппин "Давао-дель-Сур" завершил дружественный визит во Владивосток, где принял участие в праздновании Дня ВМФ России, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Корабль прибыл во Владивосток 26 июля. В период визита вертолетоносец принял участие в морском параде в День ВМФ. Командный состав корабля встретился с командующим Тихоокеанским флотом адмиралом Сергеем Авакянцем. Иностранные моряки приняли участие в товарищеских спортивных состязаниях.
Эскадренный миноносец морских сил самообороны (МССО) Японии Судзунами во Владивостоке. Архивное фото
15 июня, 02:29
В акваторию залива Петра Великого вышел японский эсминец
"Сегодня на причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной Владивостока состоялась церемония проводов корабля. ДВКД "Давао-дель-Сур" покинул главную базу Тихоокеанского флота и в сопровождении ракетного катера "Р-14" взял курс к границе территориальных вод России", - сказал Воскресенский.
320010
Обсудить 1
Восточный военный округТихоокеанский флот ВМФ РоссииПриморский крайФилиппиныБезопасностьВ мире
Рекомендуем
В 11 селах Чечни после сильной грозы пострадали ЛЭП и газопроводы
РИА
Новости
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
Премьер Японии прокомментировал ракетные испытания в КНДР
В селе в Югре ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводка
Ракетные испытания в КНДР не затронули Японию, сообщили в Токио
Лента
новостей
Участок трассы Р258 Байкал
В Приангарье сняли ограничение на движение фур на трассе "Байкал"
Логотип ПАО Сбербанк России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум, где проходит Петербургский международный экономический форум 2019
Пензенская область и Сбербанк договорились о поддержке инвестпроектов
Жители Чебоксар проходят по бульвару купца Ефремова
В Чувашии 270 млн рублей направят на погашение ипотеки многодетных семей
Топор
В Адыгее завели дело против двух полицейских, требовавших деньги с лесоруба
Американские военные проходят через маковое поле во время операции в провинции Гильменд, Афганистан
США и Афганистан договорились о следующих шагах по межафганским переговорам
Пригород Дамаска Дума
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Глава Якутии Айсен Николаев. Архивное фото
Глава Якутии взял под личный контроль тушение лесных пожаров в республике
Во Франции около 200 спасателей тушат пожар, сообщают СМИ
Режим ЧС введен на территории большинства районов Хабаровского края
В Хабаровский край отправили комплекс "Гидробарьер" для борьбы с паводком
Медведев о лесных пожарах: Опасности для людей нет, но это не повод считать, что все пройдет само собой.
Режим ЧС из-за пожаров сам по себе ничего не решает, заявил Медведев
Тушение лесных пожаров в Якутии
В МЧС разъяснили механизм введения режима ЧС из-за лесных пожаров
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20Скабеева высмеяла сторонника Зеленского, пожелавшего отнять Ростов-на-Дону
02:17Мексиканские власти одобрили экстрадицию экс-главы парламента Гватемалы
02:02В сенате утвердили Хайтена на пост замглавы комитета начальников штабов
01:52В Ираке заявили, что ждут Лаврова с визитом в октябре
01:46США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле
01:43В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
01:41На Кольцевой линии московского метро появится новая станция
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
Лента новостейМолния