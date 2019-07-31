Корабль ВМС Филиппин завершил визит во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Десантный вертолетоносец корабль-док Военно-морских сил Филиппин "Давао-дель-Сур" завершил дружественный визит во Владивосток, где принял участие в праздновании Дня ВМФ России, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Корабль прибыл во Владивосток 26 июля. В период визита вертолетоносец принял участие в морском параде в День ВМФ. Командный состав корабля встретился с командующим Тихоокеанским флотом адмиралом Сергеем Авакянцем. Иностранные моряки приняли участие в товарищеских спортивных состязаниях.
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"Сегодня на причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной Владивостока состоялась церемония проводов корабля. ДВКД "Давао-дель-Сур" покинул главную базу Тихоокеанского флота и в сопровождении ракетного катера "Р-14" взял курс к границе территориальных вод России", - сказал Воскресенский.