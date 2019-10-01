Визы по новым правилам: что будет делать Петербург с наплывом иностранцев

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Светлана Баева. С сегодняшнего дня иностранцы могут въезжать в Санкт-Петербург и Ленобласть по электронной визе. По прогнозам местных властей, турпоток из-за рубежа вырастет с 3,9 до шести миллионов человек в год. Но справятся ли регионы с наплывом новых туристов? Как повлияет на Северную столицу режим электронных виз и сколько приходится стоять в очереди в Эрмитаж — в материале РИА Новости.

Полтора туриста на жителя

Два часа в очереди в музей, набитые битком рестораны, толпы китайских туристов в Екатерининском дворце, где даже российским гражданам иногда места не находится, — и все-таки об "овертуризме" в Санкт-Петербурге говорить рано. На одного жителя города приходится всего полтора туриста (в Париже, например, свыше двадцати, в Риме — более пяти). Правда, скоро их может стать значительно больше.

Первого октября в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вступил в силу режим электронной визы. Граждане 53 стран, в том числе и государств Евросоюза, могут оформить разрешение на въезд абсолютно бесплатно и прибыть в регион на срок до восьми дней. Власти ожидают, что облегчение визового режима приведет к росту турпотока из-за рубежа до шести миллионов человек в год.

"Электронная виза — это здорово. Последний раз в России я была лет десять назад. Чтобы получить турвизу, мы ездили за двести километров в консульство в Гамбург, — говорит Наталья Ланг, более двадцати лет назад переехавшая в Германию. — Больше этот квест проходить не хочется, потому родственников, проживающих в России, обычно приглашаем к себе, а сами ездим отдыхать в страны, где виза не нужна".

"Пускай едут, молодцы"

Однако есть опасность туристического коллапса в высокий сезон. Замминистра культуры России Алла Манилова даже распорядилась регулировать турпоток в музее-заповеднике "Царское Село", в частности — в Екатерининском дворце с его Янтарной комнатой. Особенно это касается китайцев (для них янтарь — священный камень, кстати).

"Они молодцы, что едут, это укрепляет отношения между нашими странами. Мы будем очень вежливы с нашими гостями, отрегулируем грамотно ситуацию. Мы никому не отказываем, но говорим (туроператорам, которые привозят экскурсии. — Прим. ред.): ваш день в Царском Селе — понедельник или понедельник и четверг", — сказала Манилова. Исполнительный директор туристической ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов считает , что для посещения Екатерининского дворца в Царском Селе можно, к примеру, выделить ранние часы, открывая музей в семь утра, когда гости из Китая уже готовы к экскурсиям.

Два часа в очереди в Эрмитаж

Проблема касается не только Царского Села: туроператоры рассказывают, что в высокий сезон разместить туристов не так-то просто, а вечером зачастую сложно найти свободное место в популярных ресторанах. "Даже до упрощения визового режима в Санкт-Петербурге наблюдалось перенасыщение туристами, особенно в исторических местах, — отмечает директор визового департамента туристического холдинга Юлия Отвагина. — Например, в период осенних праздников, чтобы попасть в Эрмитаж или Кунсткамеру, приходилось стоять в очереди до двух часов".

С Юлией согласен и Антон Кизей, директор по развитию турфирмы, занимающейся приемом иностранцев: "Летом Петербург загружен. В городе нет необходимого числа гостиниц для больших групп, которым не подходят мини-отели или хостелы".

Из варяг в греки

Классическая программа пребывания иностранных туристов в Санкт-Петербурге, как правило, включает в себя посещение Эрмитажа, Исаакиевского собора, церкви Спаса на Крови, города Пушкина и Петергофа, рассказала заместитель исполнительного директора туристического холдинга Елена Сорокина. Менее популярны, к примеру, Русский музей, Юсуповский дворец и Павловск.

Альтернативой раскрученным местам могли бы стать новые объекты. "У нас есть 12 направлений: святые места, маршрут "Из варяг в греки". Мой любимый — "Крепостной щит", он объединяет замки, укрепления, образцы древнего зодчества, — рассказывает ведущий специалист информационно-туристского центра Ленобласти Адам Гудков. — Интересен проект "Маяки Ленинградской области": портовые города всегда отличались романтической атмосферой.

Иностранцам придется раскошелиться

Для больших групп в Северной столице возводятся новые отели. Сейчас там более 1,5 тысячи гостиниц общей вместимостью 90 тысяч номеров. Правительство города приняло постановление о льготах строителям отелей.