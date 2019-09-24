В Минкульте предложили ограничить доступ китайских туристов в Царское село

"Они едут, пускай едут, молодцы, это укрепляет отношения наших стран. Но мы не можем оставлять этот доступ, если он требует полной изоляции российских туристов от "Царского села". Надо вводить регуляторы, смотреть... Мы будем очень вежливы с нашими гостями, мы отрегулируем грамотно ситуацию. Мы никому не отказываем, но говорим - для вас понедельник (туроператорам, которые привозят экскурсии). Ваш день в "Царском селе" - понедельник или понедельник и четверг", - сказала Манилова.