Эксперт предложил пускать тургруппы из Китая в Царское Село только по утрам

"Мы сейчас готовим предложения для Минкульта и Екатерининского дворца, где предлагаем проработать тему об открытии музея в более раннее время, например в семь часов утра. Дело в том, что специфика китайских туристов такова, что они очень рано встают и для них совершенно нормально начинать активность ранним утром, когда россияне и другие иностранные туристы еще и не проснулись", — сообщил Агамов.
"При наличии определенных регламентов и возможных финансовых компенсаций за определенную работу такое предложение можно реализовать. Мы с коллегами всегда проговариваем подобные вопросы, так как понимаем, что увеличение продолжительности работы музея требует дополнительной оплаты сотрудникам, увеличения штата и введения дополнительных рабочих смен для персонала учреждения. Вероятно, определенное финансовое бремя ляжет на плечи туроператоров, которые будут привозить ранние группы, но это вопрос обсуждаемый и реалистичный", — отметил собеседник агентства.