Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-29T14:57Z
https://ria.ru/20190929/1559246079.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155329/51/1553295145_0:0:2996:1685_1036x0_80_0_0_0ac83b96d16aa82080484bfda8a17b8d.jpg
РИА Новости
Туризм

Эксперт предложил пускать тургруппы из Китая в Царское Село только по утрам

03:36 29.09.2019 (обновлено: 14:57 29.09.2019)
8265
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на Камеронову галерею в Екатерининском парке музея-заповедника "Царское село"
Вид на Камеронову галерею в Екатерининском парке музея-заповедника Царское село
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Туристическим группам из Китая можно выделить утренние часы для посещения Екатерининского дворца в Царском Селе, а все остальные группы пускать уже позже, разделив таким образом потоки и избавив туристов от многочасовых очередей, заявил РИА Новости исполнительный директор туристической ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов.
Ранее замминистра культуры России Алла Манилова обратила внимание на то, что из-за большого потока китайских туристов в Царском Селе российские посетители не всегда могут попасть в главный объект музея-заповедника — Екатерининский дворец. Как вариант, она предложила ввести отдельные дни посещений для туристов из Китая.

"Мы сейчас готовим предложения для Минкульта и Екатерининского дворца, где предлагаем проработать тему об открытии музея в более раннее время, например в семь часов утра. Дело в том, что специфика китайских туристов такова, что они очень рано встают и для них совершенно нормально начинать активность ранним утром, когда россияне и другие иностранные туристы еще и не проснулись", — сообщил Агамов.

Туристы на Красной площади
27 сентября, 20:42Культура
Эксперт рассказал, как снизить наплыв китайских туристов в российские музеи
Он пояснил, что в таком случае музей должен объявить, что, например, с 7:00 до 10:00 он работает только для организованных китайских групп, но под определенный объем туристов, который будет гарантирован туроператорами. В остальное время работы организованные группы из Китая туда допускаться не будут. Таким образом, не только китайцы получат комфортную возможность осмотреть Екатерининский дворец, но и остальные туристы смогут сделать это в более позднее время, избежав многочасовых очередей.

"При наличии определенных регламентов и возможных финансовых компенсаций за определенную работу такое предложение можно реализовать. Мы с коллегами всегда проговариваем подобные вопросы, так как понимаем, что увеличение продолжительности работы музея требует дополнительной оплаты сотрудникам, увеличения штата и введения дополнительных рабочих смен для персонала учреждения. Вероятно, определенное финансовое бремя ляжет на плечи туроператоров, которые будут привозить ранние группы, но это вопрос обсуждаемый и реалистичный", — отметил собеседник агентства.

Агамов пояснил, что за основу такой модели разделения турпотоков была взята практика музеев Ватикана, где есть маршрут "С первыми птицами", который начинается в 6:00 и пользуется спросом именно у китайских туристов. По его информации, такой вариант берется на вооружение теми культурными объектами, которые сталкиваются с переизбытком туристов и ищут альтернативу, чтобы сбалансировать входящий поток.
"Сейчас многие музеи, тот же Эрмитаж, удлиняют рабочий день, но для китайских туристов это не очень актуально, так как они ходят по объектам показа именно утром. А подстраивать под китайцев весь основной поток и смещать его на ночь совсем неразумно", — резюмировал эксперт.
Вид на Екатерининский дворец в Екатерининском парке музея-заповедника Царское село
24 сентября, 18:23Культура
В Минкульте предложили ограничить доступ китайских туристов в Царское село
992181635
Обсудить 10
ТуризмЦарское Село (музей-заповедник)КитайРоссия
Рекомендуем
Велосипедист
Немецкий турист рассказал о своих впечатлениях о России
РИА
Новости
USS Ronald Reagan и несколько неопознанных военных кораблей в Южно-Китайском море
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Посетители идут на городскую Ярмарку вакансий
В России появился новый документ для приема на работу
Скриншот сторис Натальи Бочкаревой в Instagram
Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием
Лента
новостей
Королевская башня Эр-Рияда
Власти Саудовской Аравии хотят организовать прямое авиасообщение с Россией
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
Умер режиссер Марк Захаров
Стиральная машина
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
Врачи во время операции
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Президент Украины Владимир Зеленский
Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель
Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 Триумф на полигоне Ашулук в Астраханской области во время тактических учений войск ВКО РФ
Щит "Прометея". Россия получит непробиваемую систему ПВО
Задержание актрисы Натальи Бочкаревой
Задержание актрисы из "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой попало на видео
Побережье Атлантического океана в США во время шторма
Пропавшее судно с украинцами затонуло в Атлантике
Екатерина Конопенко
Уволенная за откровенные фото тренер с Урала записала обращение к коллегам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:38Глава крымской ОП: экс-президент Крыма запомнится как трагическая фигура
16:34Ирак надеется на укрепление сотрудничества с Россией в сельском хозяйстве
16:29Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету
16:22Силовики при обстреле Горловки ранили мирного жителя, заявили в ДНР
16:15Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
16:09Канцлер Австрии проголосовала на досрочных парламентских выборах
16:07Пушков оценил призывы опубликовать тексты переговоров Зеленского с Путиным
16:07В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
16:01Стали известны подробности задержания Бочкаревой с наркотиками
16:00Министр экономики Франции заявил о проведении проверки атомной отрасли
15:54"Немеют руки и ноги". Ницой устроила скандал из-за русскоязычного таксиста
15:53Худрук Александринского театра прокомментировал увольнение актера Деля
15:52В Киеве прошел марш памяти трагедии в Бабьем Яру
15:44В ЛНР назвали темы переговоров политической подгруппы по Донбассу в Минске
15:43В ДНР заявили об обнаружении взрывного устройства в Макеевке
15:43В Сиднее и на Тайване прошли митинги в поддержку гонконгских протестующих
15:31В Москве начался митинг в поддержку фигурантов "московского" дела
15:27Шеремет: Киеву придется возобновить пассажирские перевозки в Крым
15:26Аксенов принес соболезнования в связи со смертью экс-президента Крыма
15:24В Башкирии после жесткой посадки дельтаплана пострадала женщина
Лента новостейМолния