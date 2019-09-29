Эксперт предложил пускать тургруппы из Китая в Царское Село только по утрам

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Туристическим группам из Китая можно выделить утренние часы для посещения Екатерининского дворца в Царском Селе, а все остальные группы пускать уже позже, разделив таким образом потоки и избавив туристов от многочасовых очередей, заявил РИА Новости исполнительный директор туристической ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов.

Ранее замминистра культуры России Алла Манилова обратила внимание на то, что из-за большого потока китайских туристов в Царском Селе российские посетители не всегда могут попасть в главный объект музея-заповедника — Екатерининский дворец. Как вариант, она предложила ввести отдельные дни посещений для туристов из Китая.

"Мы сейчас готовим предложения для Минкульта и Екатерининского дворца, где предлагаем проработать тему об открытии музея в более раннее время, например в семь часов утра. Дело в том, что специфика китайских туристов такова, что они очень рано встают и для них совершенно нормально начинать активность ранним утром, когда россияне и другие иностранные туристы еще и не проснулись", — сообщил Агамов.

Он пояснил, что в таком случае музей должен объявить, что, например, с 7:00 до 10:00 он работает только для организованных китайских групп, но под определенный объем туристов, который будет гарантирован туроператорами. В остальное время работы организованные группы из Китая туда допускаться не будут. Таким образом, не только китайцы получат комфортную возможность осмотреть Екатерининский дворец, но и остальные туристы смогут сделать это в более позднее время, избежав многочасовых очередей.

"При наличии определенных регламентов и возможных финансовых компенсаций за определенную работу такое предложение можно реализовать. Мы с коллегами всегда проговариваем подобные вопросы, так как понимаем, что увеличение продолжительности работы музея требует дополнительной оплаты сотрудникам, увеличения штата и введения дополнительных рабочих смен для персонала учреждения. Вероятно, определенное финансовое бремя ляжет на плечи туроператоров, которые будут привозить ранние группы, но это вопрос обсуждаемый и реалистичный", — отметил собеседник агентства.

Агамов пояснил, что за основу такой модели разделения турпотоков была взята практика музеев Ватикана, где есть маршрут "С первыми птицами", который начинается в 6:00 и пользуется спросом именно у китайских туристов. По его информации, такой вариант берется на вооружение теми культурными объектами, которые сталкиваются с переизбытком туристов и ищут альтернативу, чтобы сбалансировать входящий поток.