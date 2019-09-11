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РИА Новости
Туризм

Санкт-Петербург в 2019 году могут посетить более девяти миллионов туристов

11:30 11.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на Адмиралтейство и Петропавловский собор с колоннады Исаакиевского собора
Вид на Адмиралтейство и Петропавловский собор с колоннады Исаакиевского собора
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Санкт-Петербург в 2019 году могут посетить более девяти миллионов туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов в рамках 23-й Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO).
"В 2018 году в Петербург приехали 8,2 миллиона туристов, в этом году город может посетить около девяти миллионов гостей. В ближайшие несколько лет мы планируем довести турпоток до 12 миллионов в год", - сказал он.
Беглов напомнил, что с 1 октября 2019 года будет введен режим электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
По его словам, в Петербурге развивается гостиничная инфраструктура. В настоящее время в городе более 1,5 тысячи гостиниц вместимостью более 90 тысяч номеров.
"Мы развиваем гостиничную инфраструктуру. Мы приняли постановление правительства, которое дает соответствующие льготы для строительства гостиниц", - сказал он.
Беглов отметил, что город развивает ряд направлений туристической отрасли, в том числе событийный и деловой туризм.
Он также напомнил, что в Петербурге планируется введение туристического сбора с иностранных туристов в размере 100 рублей в день.
"Мы можем в год собрать порядка 3-3,5 миллиарда рублей. Эти деньги будут направлены на реконструкцию центральной части города, но и для развития инфраструктуры туризма", - отметил Беглов.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург в 2018 году посетили 8,2 миллиона туристов (из них 3,9 миллиона - иностранцы), что на 9,3% превышает аналогичные показатели предыдущего года.
Санкт-Петербург. 23-я Генеральная ассамблея Всемирной туристической организации (UNWTO)
08:00Туризм
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