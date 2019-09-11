Вид на Адмиралтейство и Петропавловский собор с колоннады Исаакиевского собора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Санкт-Петербург в 2019 году могут посетить более девяти миллионов туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов в рамках 23-й Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO).

"В 2018 году в Петербург приехали 8,2 миллиона туристов, в этом году город может посетить около девяти миллионов гостей. В ближайшие несколько лет мы планируем довести турпоток до 12 миллионов в год", - сказал он.

Беглов напомнил, что с 1 октября 2019 года будет введен режим электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По его словам, в Петербурге развивается гостиничная инфраструктура. В настоящее время в городе более 1,5 тысячи гостиниц вместимостью более 90 тысяч номеров.

"Мы развиваем гостиничную инфраструктуру. Мы приняли постановление правительства, которое дает соответствующие льготы для строительства гостиниц", - сказал он.

Беглов отметил, что город развивает ряд направлений туристической отрасли, в том числе событийный и деловой туризм.

Он также напомнил, что в Петербурге планируется введение туристического сбора с иностранных туристов в размере 100 рублей в день.

"Мы можем в год собрать порядка 3-3,5 миллиарда рублей. Эти деньги будут направлены на реконструкцию центральной части города, но и для развития инфраструктуры туризма", - отметил Беглов.