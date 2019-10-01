Межгосударственные отношения России и Ирана

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани во время встречи в Анкаре

Дипломатические контакты России с Персией берут начало в XVI веке.

20 мая 1920 года правительства РСФСР и Персии обменялись нотами о взаимном признании. 25 декабря 1991 года Иран выразил готовность продолжать отношения с Россией как государством-преемником СССР.

Важным вкладом в укрепление договорно-правовой базы российско-иранских отношений стало подписание 12 марта 2001 года в Москве президентами двух стран Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран (вступил в силу 5 апреля 2002 года).

Российско-иранский политический диалог основывается на совпадении или близости позиций двух стран по большинству вопросов мировой и региональной повестки дня, в частности, построению многополярного миропорядка, укреплению роли ООН в международных делах, противодействию новым вызовам и угрозам, сирийскому и иракскому урегулированию, ситуации в Афганистане.

Россия исходит из того, что взаимодействие с Ираном является важным условием обеспечения национальных интересов нашей страны, укрепления стабильности в Закавказье и Центральной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке.

Между Россией и Ираном поддерживаются постоянные контакты на высшем и высоком уровнях.

По итогам переговоров был подписан ряд двусторонних документов . Состоялась отдельная встреча Хасана Роухани с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

1 ноября 2017 года президент РФ Владимир Путин посетил Тегеран с рабочим визитом для участия в трехсторонней встрече глав России, Ирана и Азербайджана. В ходе визита он встретился с Верховным руководителем Ирана Али Хаменеи и президентом Ирана Хасаном Роухани

22 ноября 2017 года в Сочи состоялась встреча Владимира Путина с президентом Ирана Хасаном Роухани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры были посвящены проблематике сирийского урегулирования с учетом совместной работы в астанинском формате.

По окончании встречи Владимир Путин провел отдельную двустороннюю встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани.

4 апреля 2018 года Владимир Путин и Хасан Роухани провели встречу в Анкаре. Лидеры обсудили актуальные вопросы отношений двух стран, международной и региональной повестки дня. Также состоялась трехсторонняя встреча глав России, Ирана и Турции.

9 июня состоялась встреча Владимира Путина и Хасана Роухани "на полях" саммита ШОС в Циндао (Китай).

12 июля Владимир Путин принял старшего советника Верховного руководителя Ирана по международным вопросам Али Акбара Велаяти . Он передал главе российского государства послания от верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи и президента Ирана Хасана Роухани.

12 августа президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани провели встречу "на полях" Каспийского саммита в Актау (Казахстан).

7 сентября президент России Владимир Путин посетил Тегеран , где принял участие в третьей трехсторонней встрече глав государств – гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Состоялись также отдельные двусторонние встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани и с Верховным руководителем Ирана Али Хаменеи

14 февраля 2019 года президент Ирана Хасан Роухани прибыл в Сочи для участия в трехстороннем саммите Россия – Турция – Иран по сирийскому урегулированию. "На полях" саммита состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина с Хасаном Роухани

14 июня Владимир Путин и Хасан Роухани побеседовали по завершении саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке (Киргизия).

16 сентября президенты двух стран провели переговоры "на полях" трехстороннего саммита по Сирии в Анкаре (Турция). Они обсудили ключевые вопросы российско-иранского сотрудничества в энергетической, транспортной и промышленной сфере, а также договорились активизировать работу по расширению прямых расчетов в национальных валютах.

Поддерживаются контакты по линии министерств иностранных дел.

В мае и сентябре 2019 года Москву с рабочим визитом посещал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также регулярно встречаются в рамках сессий ГА ООН, "на полях" других международных мероприятий, общаются по телефону.

На постоянной основе проводятся российско-иранские межмидовские консультации на уровне заместителей министров, в том числе по вопросам двусторонней повестки дня, актуальным проблемам Ближнего Востока и Северной Африки.

Поддерживаются межпарламентские связи, налажен контакт на уровне министерств и ведомств двух стран.

Россия и Иран ведут совместную работу по поиску эффективных ответов на актуальные вызовы и угрозы современности, включая борьбу с международным терроризмом, политико-дипломатическое урегулирование ситуации в Сирии.

Стабильно осуществляется торгово-экономическое сотрудничество. По итогам 2018 года объем внешней торговли России и Ирана составил 1,7 миллиарда долларов , в том числе российского экспорта – 1,2 миллиарда долларов и импорта – 533,1 миллиона долларов.

По итогам первого полугодия 2019 года двусторонние торгово-экономические связи государств выросли на 17%.

За январь-июль 2019 года оборот внешней торговли России и Ирана составил 1,3 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 996,3 миллиона долларов и импорт – 333,7 миллиона долларов.

В структуре экспорта России в Иран основная доля поставок приходится на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; древесину и целлюлозно-бумажные изделия; машины, оборудование и транспортные средства и др.

Основу российского импорта составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; металлы и изделия из них; продукция химической промышленности и др.

Флагман двустороннего партнерства в энергетике – проект сооружения первой в Иране атомной электростанции "Бушер". В ноябре 2014 года РФ и Иран подписали контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер" (проект "Бушер-2") на условиях "под ключ".

Церемония начала проекта "Бушер-2" состоялась 10 сентября 2016 года. Суммарная мощность двух новых блоков – 2,1 тысячи МВт. Строительство второго блока планируется завершить в 2024 году , третьего блока – в 2026 году.

В марте 2018 года российская компания "Зарубежнефть", ее иранский партнер Dana Energy и Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) подписали договор о разработке двух месторождений в Иране – "Абан" и "Западный Пейдар". "Зарубежнефть" стала единственной российской компанией, заключившей контракт на разработку иранских месторождений. В октябре 2018 года "Зарубежнефть" продала активы в Иран "Промсырьеимпорту" – структуре Минэнерго РФ.

В рамках предоставленных Россией госкредитов компания ООО "ИК "Технопромэкспорт" реализует контракт с иранской стороной на строительство ТЭС "Сирик" на юге Ирана, ООО "РЖД Интернешнл" выполняет проект электрификации железнодорожной линии Гармсар – Инче Бурун.

Важную роль в развитии двустороннего сотрудничества играет сельское хозяйство. В 2018 году объем торговли в этой сфере вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 1,2 миллиарда долларов. Иранский рынок является ключевым в регионе Ближнего Востока и Персидского залива для российских экспортеров продукции АПК. Основными товарными позициями в структуре экспорта из России на территорию Ирана в 2018 году в стоимостном выражении являлись зерновые культуры, подсолнечное масло и баранина.

12 февраля 2019 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между министерством сельского хозяйства РФ, министерством сельского хозяйства Казахстана и министерством сельскохозяйственного джихада Ирана по вопросу сотрудничества в торговле пшеницей.

Российско-иранское военно-техническое сотрудничество развивается в строгом соответствии с действующими международно-правовыми нормами. В 2007 году был заключен контракт на поставку Ирану зенитно-ракетных комплексов С-300. Однако его выполнение было приостановлено с принятием 9 июня 2010 года Советом Безопасности ООН резолюции 1929, которая наложила запрет на передачу Ирану современных вооружений, в том числе ракет и ракетных систем. В апреле 2015 года президент России Владимир Путин снял запрет на поставку С-300 в Иран. В июне стало известно, что Москва и Тегеран вновь готовят контракт . В ноябре 2015 года контракт на поставку С-300 в Иран вступил в силу. В октябре 2016 года стало известно, что Россия завершила исполнение контракта на поставку зенитных ракетных систем С-300 в Иран.

В марте 2018 года стало известно, что Россия создаст в Иране специальный сервисный центр по послепродажному обслуживанию техники противовоздушной обороны (ПВО).

Рост товарооборота положительно влияет на кооперацию двух стран , в том числе, по наращиванию объема расчетов в национальных валютах. По итогам 2018 года доля использования рубля в двусторонней торговле составила 32% в общей структуре платежей. В середине сентября 2019 года стало известно, что Иран и РФ в целях защиты от санкций третьих стран наладили связь между своими национальными системами передачи финансовых сообщений о платежах (российской Системой передачи финансовых сообщений и иранской SEPAM) без использования межбанковской системы SWIFT.

Развивается российско-иранское сотрудничество в культурной, гуманитарной и научно-образовательной сферах. С 1998 года работает Культурное представительство при посольстве Исламской Республики Иран в Москве . В сотрудничестве с российскими университетами представительство проводит ежегодную Всероссийскую олимпиаду по персидскому языку и литературе, организует практику российских студентов и преподавателей в иранских вузах и на курсах повышения квалификации по персидскому языку в ИРИ.

Для оказания Ирану помощи в подготовке национальных кадров министерство образования и науки РФ выделяет государственные стипендии для приема на обучение иранских граждан в российских вузах.