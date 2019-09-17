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РИА Новости

Россия и Иран смогут проводить платежи без SWIFT, заявили в Тегеране

11:03 17.09.2019
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© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото
© Fotolia / Borna_Mir
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Иран и РФ наладили связь между своими национальными системами передачи финансовых сообщений о платежах без использования межбанковской системы SWIFT, пишет агентство Mehr со ссылкой на главу ЦБ Ирана.
"Были установлены банковские связи между Ираном и Россией - без использования глобальной финансовой системы передачи информации SWIFT - через российскую Систему передачи финансовых сообщений и иранскую SEPAM", - приводит агентство слова главы Центрального банка Ирана Абдольнасера Хеммати.
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Ранее в сентябре помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что РФ и Иран налаживают взаимодействие российской системы передачи финансовых сообщений и иранской SEPAM как альтернативу проведения платежей через SWIFT в целях защиты от санкций третьих стран.
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 10,8 тысячи крупнейших организаций в более чем 200 странах. Сама система в октябре 2014 года заявляла, что испытывает давление со стороны ряда государств, настаивающих на ее присоединении к санкциям против РФ, однако не намерена поддаваться. Но Банк России все же создал свою систему передачи финансовых сообщений (СПФС) в качестве альтернативного системе SWIFT канала межбанковского взаимодействия с целью обеспечения гарантированного и бесперебойного предоставления услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям.
Отношения США и Ирана ухудшились в последний год, когда США вышли из сделки с Тегераном по его ядерной программе. В ответ на это Иран также приостановил выполнение ряда положений договора. Кроме того, США вновь ввели санкции в отношении властей и компаний Ирана. Европейские участники сделки заявляли о намерении сохранить соглашение.
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SWIFTЦентральный Банк РФРоссияИранЭкономика
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