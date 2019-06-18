Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T14:53Z
https://ria.ru/20190618/1555667944.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155538/10/1555381009_0:155:3366:2048_1036x0_80_0_0_b5864259c6baa1b5c9ca5be6ed0df720.jpg
РИА Новости

Новак рассказал о положительном эффекте программы "нефть в обмен на товары"

Вчера, 14:53
521
© РИА Новости / Владимир АстапковичМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия и Иран продолжают сотрудничать в рамках программы "нефть в обмен на товары" и видят положительные эффект от ее реализации, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
В понедельник накануне заседания российско-иранской межправительственной комиссии состоялась встреча Новака с министром нефти Ирана Бижаном Зангане. Российское министерство сообщало, что стороны обсудили сотрудничество в приоритетных инвестпроектах, в том числе в топливно-энергетическом комплексе, а также работу стран в рамках соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+.
Президент России Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
14 июня, 02:09
Межгосударственные отношения России и Ирана
"Мы обсуждали также реализацию меморандума "нефть в обмен на товары". И мы констатировали, что он дает свой положительный эффект. Часть денег, которые используются от продажи иранской нефти для поставок российского оборудования, российской сельхозпродукции. Это направление перспективно с точки зрения увеличения торгового оборота между нашими странам", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
Россия и Иран начали обсуждать так называемую программу "нефть в обмен на товары" несколько лет назад, а в августе 2014 года был подписан соответствующий меморандум. По условиям программы, Тегеран должен направлять половину получаемых средств на закупки российских товаров и услуг. Первая поставка нефти из Ирана в рамках программы была осуществлена в ноябре 2017 года.
В октябре 2018 года Новак сообщал, что РФ продолжит программу "нефть в обмен на товары" с Ираном независимо от санкций США в оговорённом ранее объеме и возможностью его корректировки. Объем поставок нефти по договоренностям составлял 5 миллионов тонн в год, сообщал министр.
Женщина расплачивается наличными в Нью-Йорке
7 июня, 08:00
Американские СМИ: планета уползает из-под власти доллара, что делать
1512111
Обсудить 0
Цены на нефтьМинистерство энергетики РФАлександр НовакРоссияИранЭкономика
Рекомендуем
Владимир Гутенев
Депутат: новое российское оружие заставит США вернуться к переговорам
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп обвинил главу ЕЦБ в манипулировании курсом евро
В США приостановили изготовление приборов телескопа "Спектр-М"
Стационарная платформа компании Лукойл на нефтегазоконденсатном месторождении имени Владимира Филановского в северной части акватории Каспийского моря
Новак сообщил о предложениях по разработке месторождений на Каспии
Лента
новостей
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак прокомментировал сообщения о возможных кибератаках
Макет современного навигационного космического аппарата Глонасс-М в музее ОАО Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева.
Россия предложила Ирану разместить измерительные станции системы "Глонасс"
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Депутат Рады считает, что Зеленский "поставил крест" на мире в Донбассе
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ-2019
Титов прокомментировал присутствие китайского бизнеса в российских регионах
Празднование 75-летия высадки союзников в Нормандии
МИД Британии ответил шотландскому депутату, почему Россию не звали на D-Day
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на церемонии открытия VIII Московской конференции по международной безопасности
Шойгу отметил преимущества новых российских систем разведки
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Россию не будут возвращать в ПАСЕ любыми средствами, заявила Меркель
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Болтон назвал продление договора СНВ-3 "маловероятным"
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Трамп хочет включить Китай в переговоры о продлении СНВ-3, заявил Болтон
Иран изучает возможность укрепления своей ПВО за счет зарубежных систем
Последствия обстрела Ясиноватой
Новое перемирие не будет эффективным без дополнительных мер, заявили в ДНР
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:47Акцию с табличками устроили политтехнологи, заявила вице-мэр Екатеринбурга
11:47Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев
11:46Польша оценила объем загрязненной нефти из России в один миллион тонн
11:46Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций, утверждает Могерини
11:45В Крыму задержали разыскиваемого Интерполом украинца
11:43В США на Помпео подали в суд за сокрытие записей со встречи Путина и Трампа
11:41СМИ: у здания Львовской областной администрации проходит акция протеста
11:37Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180
11:33Эксперт не видит политических проблем для поставки Ирану комплексов С-400
11:33Математики выяснили, сколько иммунных клеток нужно для защиты от ВИЧ
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
11:11Матвиенко выступила за принятие закона о социальном предпринимательстве
11:04Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко
10:57В Японском море неизвестное судно пыталось задержать российскую яхту
10:53Индонезия начнет перенос столицы из Джакарты в 2021 году
Лента новостейМолния