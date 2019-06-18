Новак рассказал о положительном эффекте программы "нефть в обмен на товары"

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия и Иран продолжают сотрудничать в рамках программы "нефть в обмен на товары" и видят положительные эффект от ее реализации, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

В понедельник накануне заседания российско-иранской межправительственной комиссии состоялась встреча Новака с министром нефти Ирана Бижаном Зангане. Российское министерство сообщало, что стороны обсудили сотрудничество в приоритетных инвестпроектах, в том числе в топливно-энергетическом комплексе, а также работу стран в рамках соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+.

"Мы обсуждали также реализацию меморандума "нефть в обмен на товары". И мы констатировали, что он дает свой положительный эффект. Часть денег, которые используются от продажи иранской нефти для поставок российского оборудования, российской сельхозпродукции. Это направление перспективно с точки зрения увеличения торгового оборота между нашими странам", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24"

Россия и Иран начали обсуждать так называемую программу "нефть в обмен на товары" несколько лет назад, а в августе 2014 года был подписан соответствующий меморандум. По условиям программы, Тегеран должен направлять половину получаемых средств на закупки российских товаров и услуг. Первая поставка нефти из Ирана в рамках программы была осуществлена в ноябре 2017 года.