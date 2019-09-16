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РИА Новости

Путин отметил успешное развитие сотрудничества России и Ирана

17:31 16.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров со своим иранским коллегой Хасаном Роухани "на полях" трехстороннего саммита по Сирии в Анкаре отметил успешное развитие сотрудничества РФ и Ирана по различным направлениям.
"Хотел бы вначале отметить, что отношения между Россией и Ираном развиваются весьма успешно, речь идет и о политическом взаимодействии, активно сотрудничаем на международной арене, и на площадке ООН и на площадке других организаций, в том числе ШОС", - сказал Путин в начале встречи.
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Он также отметил "фактически законченные процедуры в ЕврАзЭС по созданию зоны свободной торговли с Ираном".
Путин напомнил, что двусторонние торгово-экономические связи государств активно развиваются и за первое полугодие текущего года рост составил 17%.
"И, конечно, благодаря общим нашим усилиям, в том числе иранским усилиям, значительному вкладу Ирана в процессы урегулирования в Сирии очень многое сделать удалось по ликвидации очагов террористического сопротивления и по созданию эффективно, уже можно сказать, работающего механизма политического урегулирования. Хочу отметить роль Ирана в формировании Конституционного комитета. Надеюсь, что мы подошли к окончательной фазе этой работы", - сказал Путин.
В ходе переговоров он также отметил общую позицию двух стран, связанную с сохранением СВПД.
В свою очередь Роухани отметил, что отношения Ирана и России "продвигаются в сторону развития". "И спектр связей российско-иранских отношений не касается только экономики, но затрагивает также и сотрудничество в оборонной сфере и в ядерной сфере", - сказал он.
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Президент Ирана заявил, что рад возможностям, которые регулярно создаются для переговоров лидеров, в частности, "на полях" ШОС, в рамках астанинского формата, трехстороннего формата Россия-Иран-Азербайджан.
"Я считаю, что в нынешний важный исторический момент наша работа с РФ, являющейся важнейшим участником ООН, в нынешних условиях, когда американцы проявляют признаки гегемонизма, например, в сфере мореходства в регионе и попирают международные нормы, - наши контакты и наша работа очень важны", - сказал Роухани.
Говоря о СВПД Роухани отметил, что Россия может играть важную роль в данном формате. "В текущих условиях, когда американцы предпринимают попытки разрушить эту договоренность, Россия может играть очень важную роль в формате", - сказал он.
Затрагивая сирийское направление сотрудничества, президент Ирана подчеркнул, что на этом треке "достигнуты большие победы". "Но мы констатируем, что сохраняются и проблемы, и формат Россия-Иран-Турция играет очень большую роль", - подчеркнул Роухани.
Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани во время встречи в рамках саммита глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018
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