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РИА Новости

Россия призывает Иран воздерживаться от эскалации вокруг ядерной сделки

Вчера, 11:20
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ВЕНА, 28 июл – РИА Новости. Москва продолжает призывать Иран воздерживаться от эскалационных шагов вокруг ядерной сделки, в том числе по объемам наработки тяжелой воды, но ответственность должны проявлять все участники совместного всеобъемлющего плана действий, заявил в воскресенье РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Иранские коллеги не отказались от ранее заявленного намерения не считаться с установленным в СВПД объемом предельного количества воды, который может быть наработан. Эта позиция, как я понимаю, остается в силе, хотя мы продолжаем призывать иранцев воздерживаться от эскалационных шагов",- сказал Рябков в преддверии заседания совместной комиссии по СВПД в Вене.
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При этом в Москве "понимают мотивы, по которым Тегеран перешел в режим работы по принципу "меньшее за меньшее", добавил высокопоставленный российский дипломат.
"Конечно, сокращение объемов выполнения обязательств в рамках СВПД провоцирует те силы, которые хотят его полного слома - прежде всего в Вашингтоне - на новое обострение. Поэтому иранцы должны проявлять ответственность. Как и все остальные", - подчеркнул Рябков.
Встреча совместной комиссии по СВПД начнется в Вене в полдень по местному времени.
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