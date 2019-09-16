Россия и Иран договорились активизировать работу по соглашению о нацвалютах

АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Россия и Иран договорились активизировать работу по расширению прямых расчетов в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита РФ-Турция-Иран.

"На встрече с президентом Ирана, господином (Хасаном) Роухани, обсудили ключевые вопросы российско-иранского сотрудничества в энергетической, транспортной и промышленной сфере. Условлено продолжать реализацию крупных проектов, активизировать работу по расширению прямых расчетов с использованием национальных валют",- сказал он.