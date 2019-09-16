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РИА Новости

Россия и Иран договорились активизировать работу по соглашению о нацвалютах

21:30 16.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани в Анкаре
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани в Анкаре
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани в Анкаре
АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Россия и Иран договорились активизировать работу по расширению прямых расчетов в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита РФ-Турция-Иран.
"На встрече с президентом Ирана, господином (Хасаном) Роухани, обсудили ключевые вопросы российско-иранского сотрудничества в энергетической, транспортной и промышленной сфере. Условлено продолжать реализацию крупных проектов, активизировать работу по расширению прямых расчетов с использованием национальных валют",- сказал он.
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