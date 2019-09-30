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РИА Новости

Австрийская народная партия

12:56 30.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛидер Австрийской народной партии Себастьян Курц
Лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Австрийская народная партия (Österreichische Volkspartei, ÖVP) является одной из двух крупнейших партий Австрии и насчитывает около полумиллиона членов. Партия имеет правоцентристскую направленность.
Австрийская народная партия была создана 17 апреля 1945 года в Вене. Она является преемницей Христианско-социальной партии.
Австрийская народная партия и ее избиратели изначально принадлежали к католическим кругам, это была в первую очередь конфессиональная партия, объединявшая крупное крестьянство и предпринимателей.
С ноября 1945 года по март 1970 года Австрийская народная партия доминировала в австрийской политике, в 1947-1966 годах входила в так называемую большую коалицию с Социалистической партией Австрии (Sozialistische Partei Österreichs). Потерпев поражение на парламентских выборах 1970 года, Австрийская народная партия ушла в оппозицию. В 1986-2000 годах она вновь входила в коалицию с Социалистической партией Австрии (с 1991 года – Социал-демократическая партия Австрии), но уже на правах младшего партнера. В 2000 году, после провала коалиционных переговоров с социал-демократами, сформировала правительство с праворадикальной Австрийской партией свободы, а после ее раскола в 2005 году – с "Союзом за будущее Австрии", с 2007 года Австрийская народная партия была в коалиции с Социал-демократической партией.
В 2013 году Австрийская народная партия набрала 24% – это ее худший результат на выборах в Национальный совет (нижнюю палату парламента) Австрии.
15 октября 2017 года на досрочных парламентских выборах Австрийская народная партия одержала победу с 31,5% голосов, ее лидер Себастьян Курц в декабре 2017 года стал канцлером Австрии.
27 мая 2019 года АНП победила на выборах в Европарламент с 35,4% голосов – лучшим в истории партии результатом на этих выборах.
В Европарламенте – пять депутатов от Австрийской народной партии.
В середине мая 2019 года крупнейшие немецкие СМИ опубликовали скандальную видеозапись с участием бывшего вице-канцлера и бывшего лидера Австрийской партии свободы Хайнцем-Кристианом Штрахе. Публикация стремительно привела к внутриполитическому кризису в Австрии: за отставкой Штрахе последовала отставка всего правительства страны во главе с Себастьяном Курцем. В стране были назначены досрочные парламентские выборы.
29 сентября 2019 года на досрочных выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрийская народная партия во главе с ее председателем и бывшим канцлером Австрии Себастьяном Курцем одержала победу, набрав 38,4% голосов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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