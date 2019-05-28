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РИА Новости

Президент Австрии отправил в отставку правительство Курца

Вчера, 12:44
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© AP Photo / Ronald ZakСебастьян Курц у штаба Народной партии Австрии в Вене
Себастьян Курц у штаба Народной партии Австрии в Вене
© AP Photo / Ronald Zak
ВЕНА, 28 мая — РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправил в отставку правительство страны во главе с Себастьяном Курцем.
Президент поручил министру финансов Хартвигу Легеру выполнять обязанности канцлера до назначения временного главы правительства, который останется "у руля" до досрочных парламентских выборов в сентябре.
Канцлер Австрии Себастьян Курц
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Все остальные члены правительства продолжат исполнять обязанности до назначения временного кабмина. Президент рассчитывает назначить временного канцлера в течение недели.
Себастьян Курц, в 2017 году ставший самым молодым канцлером в истории республики, теперь стал и самым "краткосрочным" главой австрийского правительства. Он продержался на этом посту всего 525 дней.
При этом, как заявил РИА Новости научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета Александр Дубови, Курц, скорее всего, вновь вернется на пост канцлера осенью — возглавляемая им Австрийская народная партия (АНП) с очень большой долей вероятности одержит победу на досрочных выборах в сентябре.

Вотум недоверия

Накануне парламент вынес вотум недоверия правительству. Этот вопрос подняла оппозиция на фоне правительственного кризиса в стране, к которому привела публикация скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе.
Штрахе ушел в отставку, Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы. На посты ушедших министров от АПС Курц назначил представителей своей партии и экспертов, что вызвало недовольство оппозиции.
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время совместной пресс-конференции в Брюсселе
Вчера, 12:31
Изменятся ли отношения Австрии и России со сменой канцлера? Мнение экспертаВременно исполняющим обязанности канцлера Австрии станет министр финансов Хартвиг Легер. В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев предположил, какую позицию может занять новый канцлер по отношению к России.
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Себастьян КурцЕвропейский парламентВенаАвстрияВ мире
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