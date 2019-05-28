Президент Австрии отправил в отставку правительство Курца

Себастьян Курц у штаба Народной партии Австрии в Вене

© AP Photo / Ronald Zak Себастьян Курц у штаба Народной партии Австрии в Вене

ВЕНА, 28 мая — РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправил в отставку правительство страны во главе с Себастьяном Курцем.

Президент поручил министру финансов Хартвигу Легеру выполнять обязанности канцлера до назначения временного главы правительства, который останется "у руля" до досрочных парламентских выборов в сентябре.

Все остальные члены правительства продолжат исполнять обязанности до назначения временного кабмина. Президент рассчитывает назначить временного канцлера в течение недели.

Себастьян Курц, в 2017 году ставший самым молодым канцлером в истории республики, теперь стал и самым "краткосрочным" главой австрийского правительства. Он продержался на этом посту всего 525 дней.

При этом, как заявил РИА Новости научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета Александр Дубови, Курц, скорее всего, вновь вернется на пост канцлера осенью — возглавляемая им Австрийская народная партия (АНП) с очень большой долей вероятности одержит победу на досрочных выборах в сентябре.

Вотум недоверия

Накануне парламент вынес вотум недоверия правительству. Этот вопрос подняла оппозиция на фоне правительственного кризиса в стране, к которому привела публикация скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе.