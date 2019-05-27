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РИА Новости

Партия Курца побеждает на выборах в Европарламент в Австрии

Вчера, 00:10
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Себастьян Курц. Архивное фото
Канцлер Австрии Себастьян Курц. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Канцлер Австрии Себастьян Курц. Архивное фото
ВЕНА, 27 мая - РИА Новости. Австрийская народная партия (АНП) канцлера Себастьяна Курца побеждает в Австрии на выборах в Европарламент с 35,4% голосов - лучшим в истории партии результатом на этих выборах, предварительные результаты объявил глава МВД Австрии Экарт Ратц.
Согласно предварительным итогам, АНП получает семь депутатских кресел в новом составе Европарламента.
На втором месте - Социал-демократическая партия Австрии с 23,6% (пять мандатов), на третьем - Австрийская партия свободы с 18,1% (три мандата), которую ранее возглавлял бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, ушедший в отставку после публикации скандальной видеозаписи с его участием.
Далее идут "Зеленые" с 13% (два мандата) и либеральная партия NEOS с 8,1% (один мандат).
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Ратц отметил, что в предварительных итогах не учтены результаты голосования по почте. Окончательные результаты выборов в ЕП в Австрии будут объявлены 12 июня.
Явка австрийцев на голосование (также без учета голосования по почте) составила 50,6%, превысив показатели прошлых выборов в 2014 году (45,4%). В общей сложности свои голоса в Австрии отдали около 3,2 миллиона человек.
Высокую явку связывают со скандалом вокруг Штрахе, который разгорелся за неделю до выборов в ЕП. Крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некой "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии. Немецкая Welt указала на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе, также назвавший ситуацию ловушкой и целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.
На прошлых выборах (2014) Народная партия получила 27%, социал-демократы - 24%, Партия свободы - 20%.
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