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РИА Новости

Москва готова сотрудничать с будущим кабинетом министров Австрии

10:14 30.09.2019
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© Фото предоставлено Посольством России в АвстрииПосол России в Австрии Дмитрий Любинский
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
© Фото предоставлено Посольством России в Австрии
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва готова к продолжению плодотворного сотрудничества с будущим кабинетом министров Австрии, желает Австрийской народной партии скорейшего формирования нового федерального правительства, заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.
Досрочные парламентские выборы прошли в Австрии в воскресенье. Консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с ее председателем и бывшим канцлером Австрии Себастьяном Курцем набирает на досрочных выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента) 38,4% голосов и побеждает после подсчета всех голосов, отданных избирателями на участках в воскресенье. Таковы официальные данные, опубликованные Министерством внутренних дел республики. Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) занимает второе место с результатом в 21,5% голосов. Третье место у правой Австрийской партии свободы (АПС) - 17,3%. Четвертое занимают "Зеленые" - 12,4%, "Новая Австрия" на пятом месте - 7,4%.
Консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем лидирует на досрочных парламентских выборах в республике
29 сентября, 22:13РИА Новости
Партия Курца победила на парламентских выборах в Австрии с 38,4% голосов
"В Австрии завершились досрочные парламентские выборы, только что объявлены предварительные результаты. Можно поздравить лидера Австрийской народной партии (АНП) Себастьяна Курца с убедительной победой "народников" и пожелать скорейшего формирования нового дееспособного Федерального правительства. Российская сторона готова к продолжению плодотворного сотрудничества с будущим кабинетом министров Австрии", - сказал российский посол, заявление которого размещено на странице МИД РФ в Facebook.
"Двусторонняя повестка дня российско-австрийских отношений исключительно насыщенная, и мы рассчитываем на последовательную реализацию всех имеющихся договоренностей и намеченных ранее планов", - отметил дипломат.
Норберт Хофер
29 сентября, 21:21РИА Новости
Экс-партнер партии Курца в правительстве Австрии намерен уйти в оппозицию
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Дмитрий ЛюбинскийАвстрияРоссияВ мире
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