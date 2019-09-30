Москва готова сотрудничать с будущим кабинетом министров Австрии

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва готова к продолжению плодотворного сотрудничества с будущим кабинетом министров Австрии, желает Австрийской народной партии скорейшего формирования нового федерального правительства, заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

Досрочные парламентские выборы прошли в Австрии в воскресенье. Консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с ее председателем и бывшим канцлером Австрии Себастьяном Курцем набирает на досрочных выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента) 38,4% голосов и побеждает после подсчета всех голосов, отданных избирателями на участках в воскресенье. Таковы официальные данные, опубликованные Министерством внутренних дел республики. Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) занимает второе место с результатом в 21,5% голосов. Третье место у правой Австрийской партии свободы (АПС) - 17,3%. Четвертое занимают "Зеленые" - 12,4%, "Новая Австрия" на пятом месте - 7,4%.

"В Австрии завершились досрочные парламентские выборы, только что объявлены предварительные результаты. Можно поздравить лидера Австрийской народной партии (АНП) Себастьяна Курца с убедительной победой "народников" и пожелать скорейшего формирования нового дееспособного Федерального правительства. Российская сторона готова к продолжению плодотворного сотрудничества с будущим кабинетом министров Австрии", - сказал российский посол, заявление которого размещено на странице МИД РФ в Facebook.