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РИА Новости

Политолог: после выборов Австрия сохранит прагматичные отношения с Россией

17:21 27.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЖитель Вены фотографирует у входа на избирательный участок списки партий, участвующих в парламентских выборах в Австрии. 15 октября 2017
Житель Вены фотографирует у входа на избирательный участок списки партий, участвующих в парламентских выборах в Австрии. 15 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 27 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрия после досрочных парламентских выборов продолжит придерживаться прагматических отношений с Россией, резких шагов от Вены ждать не стоит, сказал в пятницу РИА Новости научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови.
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
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Досрочные выборы в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) пройдут 29 сентября. Согласно прогнозам, лидером голосования станет Австрийская народная партия (АНП) во главе с Себастьяном Курцем, который, как ожидается, снова возглавит правительство.
"Как и до этого, Австрия будет придерживаться прагматичных отношений с Россией, отношения будут ровными, хорошими. Канцлер Курц очень удобный партнер для России. Но никаких резких шагов от Австрии ждать не стоит. Австрия будет и в будущем придерживаться общеевропейской позиции: если будет воля Франции, Германии, других крупных европейских игроков сохранить санкции, Австрия продолжит их поддерживать", - сказал Дубови.
По его мнению, Партия свободы в случае участия в коалиционном правительстве станет более осторожной в своих высказываниях в отношении России и вряд ли станет открыто поддерживать снятие санкций.
"В любом случае важные решения, в том числе последнее слово в отношениях с Россией, останется за Народной партией", - заключил эксперт.
В середине мая, за неделю до выборов в Европарламент, крупнейшие немецкие СМИ опубликовали скандальную видеозапись с участием бывшего вице-канцлера и бывшего лидера Австрийской партии свободы Хайнцем-Кристианом Штрахе, выступающего вместе с его партией за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой.
Канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
15 августа, 00:06РИА Новости
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В публикациях утверждалось, что на видео австрийский политик якобы обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы 2017 года с некоей "россиянкой", которая в действительности оказалась боснийской студенткой, получившей гонорар за сыгранную роль.
Публикация стремительно привела к внутриполитическому кризису в Австрии: за отставкой Штрахе последовала отставка всего правительства страны во главе с Себастьяном Курцем.
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Хайнц-Кристиан ШтрахеСебастьян КурцАвстрияВ мире
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