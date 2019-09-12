Мединский: воевать с культурой и исторической памятью недопустимо

12 сентября городской совет Праги будет решать вопрос о судьбе оскверненного вандалами памятника советскому маршалу Коневу. О политическом и историческом контексте скандала вокруг культурного объекта, важности сохранения исторической памяти и о ситуации с памятниками красноармейцам в Европе в интервью РИА Новости рассказал министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

– Как, на ваш взгляд, горсовет может решить ситуацию с памятником маршалу Коневу? Если бы вы могли выступить на этом собрании, то что бы вы им сказали?

– Это была бы не очень короткая речь, сначала пришлось бы вспомнить нашу общую историю, затем рассказать о том, кто такой маршал Конев.

Он командовал фронтом, когда ему еще не было 50 лет, освободил примерно 90% территории Чехословакии. Его последний знаменитый танковый бросок – прорыв русских танков к Праге в начале мая 1945 года. В эти дни в городе началось восстание, и Красная армия смогла прийти на помощь восставшим. В результате молниеносного прорыва Конева столица была освобождена от фашистских захватчиков, и это спасло жизни десяткам тысяч чехов.

Это была тяжелая боевая операция, в ходе которой были убиты около 12 тысяч солдат и офицеров, 50 тысяч получили ранения. Она стала победной точкой в войне против нацистской Германии.

Стоит отметить, что Конев, освобождая Чехословакию, запрещал применение авиации и тяжелую артиллерию против старинных чешских городов. Запрещал! Что вело к большим потерям со стороны Красной Армии, но в то же время сохранило чешские города и сохранило Прагу. Поэтому благодарные жители города в 1980 году поставили на собственные средства памятник Коневу – не только освободителю, но и человеку, который сохранил столицу.

То, что мы видим сегодня, – просто неуважение к собственным гражданам: тем, кто воевал против нацизма, и тем, кто в благодарность поставили памятник маршалу.

Позиция президента Чехии Милоша Земана единственно правильная, она основана на уважении к истории. Надеюсь, что мнение тех, кто относится к истории с уважением, возобладает.

– Почему, на ваш взгляд, изменилось отношение к фигуре Конева? Почему его памятник подвергается атакам вандалов?

– Ничего не изменилось. Помню Чехословакию с 1989 года, с периода "Бархатной революции": уже тогда были городские сумасшедшие, которые красили памятники розовой краской из баллончиков. Просто они не были во власти, к ним относились как к маргиналам, городские муниципальные рабочие просто отмывали краску.

Такое бывает во многих странах, и мы относимся к этому с пониманием. Хулиганы есть везде: и в Париже, и в Нью-Йорке, и у нас.

Но в данном случае ситуация качественно другая: сторону этих хулиганов заняли руководители пражского района, ответственные лица. И это, на наш взгляд, является не просто оскорблением памяти, а серьезным нарушением договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Россией и Чешской республикой, заключенного в 1993 году. В нем черным по белому написано, что обе стороны обязуются уважать культуру друг друга и принимать все меры для сохранения памятников культуры, находящихся на территории наших стран. Политик, поддерживающий подобные акции, должен понимать, что его действия подрывают договор, заключенный между двумя государствами. А этого мы уже не могли не заметить.

– Раз вы обратились к истории, есть один спорный исторический момент, связанный с Чехией. Буквально на днях мы вспоминали 80-летие начала Второй мировой войны. И одним из предшествующих событий был так называемый Мюнхенский сговор. При этом, когда Чехия попала в оккупацию, советские власти предлагали свою помощь и поддержку. Почему сейчас на этом моменте никто не акцентирует внимание, а пакт Молотова – Риббентропа активно обсуждается во всем мире?

– Просто потому, что Евросоюзу и НАТО, политическим организациям и "большим боссам", тем странам, которые играют главную роль в европейской политике – Германии, Англии, Франции, – ужасно стыдно это вспоминать. Чехословакия была пятой экономикой Европы. Одной из самых процветающих, демократических и высокоразвитых европейских стран.

Представители Чехословакии просто ждали в приемной за дверью, когда их пригласят и продиктуют решение "великих держав", - проще говоря, заставят принять ультиматум Гитлера. За этой дверью лидеры Франции, Англии, Германии и Италии решили "отрезать" у независимого государства часть территории (Судетскую область – прим. ред.), причем промышленно и в военном отношении самую важную. Там находились все оборонительные укрепления и военные заводы. "Отрезать" и подарить другому государству. Просто так, без всяких объяснений, под обещания Гитлера не развивать агрессию дальше. Германский лидер держал обещание несколько месяцев, а потом вошел в Прагу и ликвидировал Чехословакию как государство. О предательстве Чехословакии в Мюнхене вспоминать стыдно, с этого началась Вторая мировая война.

– Ваши слова в Мурманске (на встрече с журналистами глава Минкультуры РФ высказался в ответ на заявление старосты района Прага-6 о том, что существуют два варианта решения - или памятник переносит на свою территорию посольство РФ, или он будет передан в одну из частных коллекций. Владимир Мединский назвал старосту "гауляйтером местного масштаба" – прим.ред.) вызвали большой резонанс в политических кругах Чехии. Для них недопустимо называть кого-либо фашистом в XXI веке. Как бы вы ответили на это?

– Поясню. Вы знаете, что после Первой мировой войны в России оказалось 250 тысяч пленных чехов и словаков. Часть из них воевала в рядах царской армии против Германии и Австро-Венгрии, они переходили на сторону русских целыми полками вместе с офицерами. А после революции части чешских легионеров подняли восстание и активно воевали на стороне Белой армии. При этом Гражданская война в России началась с их восстания, и как минимум половина страны считает чешских легионеров оккупантами, которые вмешались в чужую жизнь. Им дали транспорт и оружие уехать домой, а они вступили в войну, приняв одну из сторон. Это привело к десяткам тысяч жертв. Противоречивая ситуация? Противоречивая, причем минимум для половины наших граждан.

Что мы делаем с этим? Ничего. Относимся как к факту прошлого, в котором люди попали в сложную ситуацию и сделали тяжелый выбор в условиях войны. Это прошлое исчерпано, не нам этих людей судить. Более того, в России установлены 22 памятника и памятных знака на местах захоронений чешских легионеров, и все они содержатся в полном порядке, за ними ухаживают. Потому что мы соблюдаем договор между нами и чехами, и потому что это просто обязанность культурных людей.

Когда я сравнил одного из чешских городских политиков с гауляйтером (высшая партийная должность национал-социалистической немецкой рабочей партии областного уровня – прим. ред.), то имел в виду очень простую вещь: культурные люди, европейцы, оберегают и сохраняют памятники истории и культуры в какой бы стране они ни находились, а фашисты, захватывая чужие земли, начинали с уничтожения памятников, храмов, церквей, музеев, театров, сжигали книги. Если мы будем вести себя как предлагает этот чешский политик, то, очевидно, следующим шагом должно быть сожжение книг на русском языке. Или еще что-нибудь в этом же роде. Нельзя воевать с культурой и с памятью. Даже если тебе кто-то кажется несимпатичным.

– Вы бы повторили ему эти слова?

– Это мое убеждение.

– Ситуация с памятником Коневу не единична и достаточно показательна. Можно ли считать это тенденцией и будет ли она развиваться в дальнейшем?

– На мой взгляд, ситуация исключительная. Мы имеем тенденцию к сносу памятников только в двух странах: на Украине (то, что там происходит, к понятию культуры и здравого смысла никак не относится вообще), единичные случаи есть и в Польше. В других странах – наоборот.

Если мы посмотрим на Австрию, то увидим: австрийцы не только берегут памятники советским солдатам-освободителям, но и вместе с нами, в частности с Российским военно-историческим обществом, устанавливают новые монументы.

Пару лет назад в центре Любляны был открыт замечательный памятник, также установленный РВИО, но на пожертвования наших граждан и граждан Словении. Это был памятник русским, отдавшим жизнь за свободу в Первой и Второй мировых войнах. Неделю назад, к годовщине начала войны, там зажгли Вечный огонь – первый в память о событиях Второй мировой в европейской стране за последние годы.

Кроме того, мы совместно с правительством Словении управляем музеем в городе Марибор, где находился нацистский лагерь. Музей оборудован прямо в бараке, где содержали пленных красноармейцев. Такой же совместный музей есть у нас и в польском Освенциме, который тоже освобождали войска маршала Конева.

В конце концов, посмотрите на саму Германию – она относится к памяти с максимальным уважением.