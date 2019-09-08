Вице-премьер Чехии предложил решить судьбу памятника Коневу референдумом

ПРАГА, 8 сен - РИА Новости. Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек считает, что судьбу памятника маршалу Коневу на территории района Прага-6 вправе решить жители путем референдума. При этом он назвал излишними высказывания министра культуры РФ Владимира Мединского о старосте района.

Власти района Прага-6 после того, как неизвестные вандалы в ночь на 22 августа осквернили красной краской памятник советскому маршалу Ивану Коневу, отказались очищать его и закрыли строительными лесами и брезентом. Одновременно староста Ондржей Коларж заявил, что на будущее для памятника существуют два варианта решения - или его переносит на свою территорию посольство РФ, или он будет передан в одну из частных коллекций. Этот вопрос обсудят 12 сентября на заседании районного руководства.

В пятницу Мединский на встрече с журналистами в Мурманске заявил, что Россия благодарна президенту Чехии Милошу Земану, который выступил за сохранение памятника, но одновременно назвал старосту района "гауляйтером" местного масштаба. Министр напомнил о том, что Прага была освобождена уже после падения Берлина, около 12 тысяч советских солдат погибли, освобождая Прагу. Благодарные жители Праги поставили Коневу памятник.

"Я думаю, что ему (Мединскому) до этого нет никакого дела, а такие высказывания о Чешской республике и его избранном представителе, хотя бы и (органа) самоуправления, излишние и все дело лишь осложняют. Глава МИД Томаш Петршичек уже заявил, что извинение министра культуры улучшило бы ситуацию или продвинуло ее. Если это произойдет формой вызова российского посла, почему бы и нет. Думаю, что у них есть что сказать. А тот комментарий (Мединского) был попросту излишним и оскорбительным", - сказал в воскресенье Гамачек, выступая по государственному ТВ.

По его мнению, убирать памятник не стоит. "Я это воспринимаю как часть истории, по-моему, достаточно было дать к памятнику лишь объясняющую (биографию Конева) табличку. А если кто-то должен решить эту ситуацию, то пусть это решит Прага-6 формой какого-нибудь референдума", - сказал Гамачек, добавив, "пусть это решит господин министр (иностранных дел) с послом (РФ)".

"Если будем сейчас сносить (памятник) Конева, то где это кончится? Начнем по-новому смотреть на гуситов? Будем сносить Яна Жижку на Виткове? Или начнем дискутировать о том, какую роль играл (король) Карел IV в отношении к евреям? Что организовывал или одобрял погромы, так будем переименовывать университеты", - добавил первый вице-премьер.