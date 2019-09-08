Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T19:41Z
https://ria.ru/20190908/1558459517.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/130896/55/1308965562_0:0:3196:1799_1036x0_80_0_0_ffada4885d01f2bdc2260a4e60de1198.jpg
РИА Новости

Вице-премьер Чехии предложил решить судьбу памятника Коневу референдумом

19:41 08.09.2019
830
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПамятник маршалу Коневу в Праге
Памятник маршалу Коневу в Праге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Памятник маршалу Коневу в Праге. Архивное фото
ПРАГА, 8 сен - РИА Новости. Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек считает, что судьбу памятника маршалу Коневу на территории района Прага-6 вправе решить жители путем референдума. При этом он назвал излишними высказывания министра культуры РФ Владимира Мединского о старосте района.
Власти района Прага-6 после того, как неизвестные вандалы в ночь на 22 августа осквернили красной краской памятник советскому маршалу Ивану Коневу, отказались очищать его и закрыли строительными лесами и брезентом. Одновременно староста Ондржей Коларж заявил, что на будущее для памятника существуют два варианта решения - или его переносит на свою территорию посольство РФ, или он будет передан в одну из частных коллекций. Этот вопрос обсудят 12 сентября на заседании районного руководства.
Памятник маршалу Коневу в Праге
2 сентября, 17:5980 лет с начала Второй мировой войны
Чешский депутат назвал памятник Коневу символом освобождения Чехословакии
В пятницу Мединский на встрече с журналистами в Мурманске заявил, что Россия благодарна президенту Чехии Милошу Земану, который выступил за сохранение памятника, но одновременно назвал старосту района "гауляйтером" местного масштаба. Министр напомнил о том, что Прага была освобождена уже после падения Берлина, около 12 тысяч советских солдат погибли, освобождая Прагу. Благодарные жители Праги поставили Коневу памятник.
"Я думаю, что ему (Мединскому) до этого нет никакого дела, а такие высказывания о Чешской республике и его избранном представителе, хотя бы и (органа) самоуправления, излишние и все дело лишь осложняют. Глава МИД Томаш Петршичек уже заявил, что извинение министра культуры улучшило бы ситуацию или продвинуло ее. Если это произойдет формой вызова российского посла, почему бы и нет. Думаю, что у них есть что сказать. А тот комментарий (Мединского) был попросту излишним и оскорбительным", - сказал в воскресенье Гамачек, выступая по государственному ТВ.
По его мнению, убирать памятник не стоит. "Я это воспринимаю как часть истории, по-моему, достаточно было дать к памятнику лишь объясняющую (биографию Конева) табличку. А если кто-то должен решить эту ситуацию, то пусть это решит Прага-6 формой какого-нибудь референдума", - сказал Гамачек, добавив, "пусть это решит господин министр (иностранных дел) с послом (РФ)".
Памятник маршалу Советского Союза И.С.Коневу в Праге
30 августа, 19:01РИА Новости
Посольство в Чехии прокомментировало закрытие памятника Коневу брезентом
"Если будем сейчас сносить (памятник) Конева, то где это кончится? Начнем по-новому смотреть на гуситов? Будем сносить Яна Жижку на Виткове? Или начнем дискутировать о том, какую роль играл (король) Карел IV в отношении к евреям? Что организовывал или одобрял погромы, так будем переименовывать университеты", - добавил первый вице-премьер.
Ранее Коларж выразил надежду, что МИД республики оградит его от высказываний российского министра. Однако пресс-секретарь главы Чехии Йиржи Овчачек заявил, что понимает реакцию Мединского. По его словам, российский министр культуры, "судя по всему, имеет в виду тот факт, что староста района Прага-6 намерен убрать памятник освободителю концлагеря Освенцим". "Его (Мединского) негодование я вполне понимаю", - написал он в Twitter.
2011713
Обсудить 0
Ян ГамачекЧехияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове
Сухум призвал Тбилиси прекратить делать пропагандистские заявления
РИА
Новости
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В Раде предложили наказывать за переговоры без санкции властей
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Лента
новостей
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Пьяный мужчина
В Великобритании турист заплатил за пиво более 60 тысяч евро
Американский истребитель F-16C с авиабомбой B61-12
Новые американские ядерные бомбы оказались дефектными
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Памятник маршалу Коневу в Праге
Глава района в Праге поддержал перевозку памятника маршалу Коневу в Москву
Табличка на здании российского посольства в Лондоне
Посольство России: британская журналистика вырождается во вседозволенность
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Нино Катамадзе в лицемерии
Президент Украины Владимир Зеленский встречает участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Крымские татары призвали осторожно относиться к планам Зеленского
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Нидерланды потребовали от России выдать "свидетеля" по делу MH17
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
СМИ: эксперты МАГАТЭ нашли следы урана в пробах, взятых на складе в Иране
Бухта города Балаклавы в Крыму
В Крыму ответили на протест Украины из-за выборов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:27Самовыдвиженцы получили 26 мест в Мосгордуме
10:24В новосибирской таможне объяснили, почему изъяли скрипку музыканта Симоняна
10:23ЕР получает более 60% мандатов на выборах в регионах
10:21В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:20Вышинский готов продолжить работу в РИА Новости Украина
10:19Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД
10:19В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР лидирует на довыборах в Госдуму
10:18"Единая Россия" с 80,83% лидирует на выборах в парламент Тувы
10:10При взрыве в Кабуле пострадали три человека
10:09Локоть намерен сохранить прямые выборы мэра Новосибирска
10:05Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
10:05Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре
10:03В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади
10:03Лидер московских единороссов уступает кандидату от КПРФ на выборах в МГД
10:00Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
09:59Обстановка в Сухуме после подсчета голосов второго тура выборов спокойная
09:58В России увеличат детские пособия, пишут СМИ
09:57Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября
09:55Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев
09:51Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния