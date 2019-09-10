Фотовыставка лауреатов конкурса Стенина с элементами дополненной реальности

Война за влияние на наркорынке в Мексике, последствия урагана на Филиппинах и проблема отстрела слонов в Ботсване. Как живут люди на единственной в России улице слепых? Каких профессий мы скоро не увидим в индийской Колкате? Как изменилась жизнь местных с исчезновением Аральского моря?

Искренние, захватывающие и пронзительные истории можно услышать на выставке лауреатов фотоконкурса конкурса имени Андрея Стенина.

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В основе каждой истории — рассказы авторов и героев фотографий и мнения российских экспертов.

Снимок немецкого фотографа Александры Бардас — об исчезнувшем по вине человека Аральском море. О том, как живут люди в Муйнаке — бывшем порту, который теперь находится в сотне километров от береговой линии, — рассказал эксперт по вопросам спасения Аральского моря Николай Васильевич Аладин, не раз приезжавший туда с научными экспедициями.

© Фото : Aleksandra Vidyakina, Stenincontest Работа фотографа Александры Бардас "Сладкая соль пустоты" © Фото : Aleksandra Vidyakina, Stenincontest Работа фотографа Александры Бардас "Сладкая соль пустоты"

Индийский фотограф Сантану Дей снимал представителей исчезающих профессий в Колкате. Ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН Светлана Игоревна Рыжакова описала ситуацию не только с точки зрения ученого, но и путешественника, побывавшего в разных штатах Индии.

© Фото : Santanu Dey, Stenincontest Работа фотографа Сантану Дей "Ностальгия на грани вымирания". Индия © Фото : Santanu Dey, Stenincontest Работа фотографа Сантану Дей "Ностальгия на грани вымирания". Индия

Истории к снимкам российских фотографов-лауреатов конкурса Павла Волкова и Алены Шилоносовой рассказаны с их слов и передают личный опыт авторов.

Филиппинский фотограф Базилио Сепе показывает, как его соотечественники переживают последствия очередного урагана. Научный сотрудник Института востоковедения РАН Дарья Сергеевна Панарина рассказала о традициях, менталитете и быте филиппинцев, которые каждый год в сезон дождей рискуют остаться без крыши над головой.

© Фото : Basilio Sepe, Stenincontest Работа фотографа Базилио Сепе "Прибрежный дозор". Филиппины © Фото : Basilio Sepe, Stenincontest Работа фотографа Базилио Сепе "Прибрежный дозор". Филиппины

На снимке южноафриканского фотографа Джастина Салливана — убитый слон в Ботсване. Научный сотрудник Института Африки РАН Василий Александрович Сидоров указал на политические и экологические особенности страны, влияющие на проблему отстрела этих животных.

Фотовыставка открыта в Выставочном комплексе Государственного исторического музея до 29 сентября, а виртуально доступна в любое время: снимки, звуковые истории и видеообращения авторов можно увидеть и услышать дистанционно в приложении РИА.Lab.

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