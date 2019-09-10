Фотовыставка лауреатов конкурса Стенина с элементами дополненной реальности

Искренние, захватывающие и пронзительные истории можно услышать на выставке лауреатов фотоконкурса конкурса имени Андрея Стенина.
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В основе каждой истории — рассказы авторов и героев фотографий и мнения российских экспертов.
Снимок немецкого фотографа Александры Бардас — об исчезнувшем по вине человека Аральском море. О том, как живут люди в Муйнаке — бывшем порту, который теперь находится в сотне километров от береговой линии, — рассказал эксперт по вопросам спасения Аральского моря Николай Васильевич Аладин, не раз приезжавший туда с научными экспедициями.
© Фото : Aleksandra Vidyakina, StenincontestРабота фотографа Александры Бардас "Сладкая соль пустоты"
© Фото : Aleksandra Vidyakina, Stenincontest
Работа фотографа Александры Бардас "Сладкая соль пустоты"
Индийский фотограф Сантану Дей снимал представителей исчезающих профессий в Колкате. Ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН Светлана Игоревна Рыжакова описала ситуацию не только с точки зрения ученого, но и путешественника, побывавшего в разных штатах Индии.
© Фото : Santanu Dey, StenincontestРабота фотографа Сантану Дей "Ностальгия на грани вымирания". Индия
© Фото : Santanu Dey, Stenincontest
Работа фотографа Сантану Дей "Ностальгия на грани вымирания". Индия
Истории к снимкам российских фотографов-лауреатов конкурса Павла Волкова и Алены Шилоносовой рассказаны с их слов и передают личный опыт авторов.
Филиппинский фотограф Базилио Сепе показывает, как его соотечественники переживают последствия очередного урагана. Научный сотрудник Института востоковедения РАН Дарья Сергеевна Панарина рассказала о традициях, менталитете и быте филиппинцев, которые каждый год в сезон дождей рискуют остаться без крыши над головой.
© Фото : Basilio Sepe, StenincontestРабота фотографа Базилио Сепе "Прибрежный дозор". Филиппины
© Фото : Basilio Sepe, Stenincontest
Работа фотографа Базилио Сепе "Прибрежный дозор". Филиппины
На снимке южноафриканского фотографа Джастина Салливана — убитый слон в Ботсване. Научный сотрудник Института Африки РАН Василий Александрович Сидоров указал на политические и экологические особенности страны, влияющие на проблему отстрела этих животных.
Фотовыставка открыта в Выставочном комплексе Государственного исторического музея до 29 сентября, а виртуально доступна в любое время: снимки, звуковые истории и видеообращения авторов можно увидеть и услышать дистанционно в приложении РИА.Lab.
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Прямо сейчас с помощью приложения можно оказаться на Лунной базе в 2038 году, посмотреть на мир глазами человека расстройством аутистического спектра или узнать, как живут люди со слепотой; понять, как ощущают мир люди с синестезией; узнать, как образуется чёрная дыра и происходят солнечное и лунное затмения; увидеть разные версии гибели группы Дятлова в горах Северного Урала.